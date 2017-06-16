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أستراليا.. تفاصيل مثيرة في محاكمة سليم مهاجر في قضية الاحتيال الانتخابي
سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - شهدت جلسة محاكمة نائب رئيس بلدية أوبرن السابق سليم مهاجر تفاصيل مثيرة حول خطة احتياله لتزوير الانتخابات مما ساعده على حجز مقعد له في المجلس.
ورفض مهاجر، 31 عاما، الإقرار بالذنب في أكثر من 100 تهمة تتعلق بالاحتيال الانتخابي، ويمثل أمام محكمة داونينج سنتر في سيدني.
مهاجر متهم باستخدام العديد من التكتيكات مثل تقديم بيانات زائفة عن ناخبين لتعزيز فرصته في الفوز بمكان في البلدية في انتخابات سبتمبر 2012.
وعلمت المحكمة الجمعة أن البوليس الأسترالي الفيدرالي كان قد داهم منزل عائلة مهاجر في 21 مايو 2013.
وقالت الشرطية الفيدرالية سكاي مونكتون إحدى الذين قاموا بحملة التفتيش للمحكمة إنها تعتقد أن سليم مهاجر حذف الرسائل من هاتفه الجوال قبل تسليمه.
وأضافت أن مهاجر أخبرها أنه يمتلك هاتفين أحدهما يخصصه لأعمال مجلس البلدية، والآخر لشؤون البيزنس.
وأردفت خلال شهادتها أمام المحكمة أنها قالت له: "سليم، لا يمكنك استخدام هاتفيك الآن، ينبغي أن نفحصهما".
لكنها بالرغم من ذلك، شاهدت وهو يلمس شاشة أحد الهاتفين، وبدا لها أنه حذف رسالة نصية".
وسألته مونكتون: "هل حذفت شيئا أثناء إحضار الجوالين؟"
وردا على سؤال لماذا يبدو أن المحادثة النصية جرى حذفها من الهاتف الجوال، أجاب مهاجر: "لا اعرف، أنتم الخبراء، وعليكم إخباري بالإجابة".
وعلمت المحكمة الجمعة أن لجنة الانتخابات الأسترالية استقبلت في ساعة واحدة يوم 30 يوليو 2012 الموعد المحدد لإغلاق الكشوف الانتخابية عددا كبيرا من الاستمارات الإلكترونية يدعو إلى الشك.
وأطلقت اللجنة تحقيقا في الطلبات المقدمة يتضمن التحقق من عناوين الناخبين.
وكشف التحقيق كشف أن تسعة ناخبين مسجلين بعنوان واحد في شارع جيبس بأوبرن وغيرها من مظاهر التزوير المتعلقة بالعناوين.
وخلص التحقيق إلى أن عددا من العناوين التي قدمها مهاجر وشقيقته فاطمة وهمية.
وكانت فاطمة مهاجر قد أقرت بالذنب في 77 اتهاما بالغش الانتخابي مقابل إسقاط بعض التهم وتنتظر عقوبة مخففة بالسجن لفترة تصل إلى 12 شهرا.
ومن المقرر استئناف المحاكمة الإثنين.
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العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- أستراليا.. تفاصيل مثيرة في محاكمة سليم مهاجر في قضية الاحتيال الانتخابي
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