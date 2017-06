بعد نقش شعار "العين بالعين" على جبهته.. تعويضات لسجين أسترالي

مايكل أوكيف نُقش على جبهته شعار "العين بالعين"

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - حصل مايكل أوكيف السجين السابق على تعويضات بعد أن عذبه زميله في الزنزانة برهان حريشية الموالي لداعش ونقش على جبهته بـ "الموس" شعار E4Eالذي يمثل اختصارا لـ an eye for an eye أو "العين بالعين".

وكان أوكيف، جندي الاحتياطي الأسترالي السابق، يقضي عقوبة باتهامات تتعلق بالعنف المنزلي في زنزانة واحدة مع المتطرف والجهادي المشتبه به برهان حريشية في سجن كمبسي في أبريل 2016.

واستخدم حريشية "الموس" في حفر الرموز على جبهة أوكيف، وأصاب السجين بكسر في القفص الصدري، مما أدخل الأخير في غيبوبة، واحتاج متابعة طبية مستمرة وعلاجا طبيعيا للتعافي.

برهان حريشية هاجم زميل الزنزانة أوكيف وحفر على جبهته شعار "العين بالعين".

وعقب الحادث، اتخذ بيتر سيفيرين مفوض هيئة الخدمات التصحيحية بنيو ساوث ويلز قرارا بإيقاف مأمور القسم، وأجبر المؤسسة على تغيير سياستها تجاه السجناء الذين خدموا سابقا في القوات الأسترالية للحد من فرص الاعتداء عليهم داخل السجون.

وعرضت هيئة الخدمات التصحيحية تعويضا ضخما لأوكيف على الأضرار التي لحقت به بعد جهود للوساطة لتفادي الدعاوى القضائية، وهو ما وافق عليه.

ورفض تود سكوت ودان وودبيري محاميا أوكيف التعليق حول قيمة مبلغ التعويض، مشيرين إلى أن شرط الكتمان كان أحد بنود اتفاق التسوية.

واكتفى سكوت بالقول: "أوكيف كان سعيدا بتسوية المسألة سريعا".

محامي القضايا الجنائية ليو بريموتيكو رجح أن يكون أوكيف قد حصل على تعويضات تتراوح بين 400 ألف- 500 ألف دولار.

وقالت متحدثة باسم سيفرين: "اتفاق عدم الإفشاء يلزم كلا الطرفين بعدم مناقشة بنود التسوية".

مايكل أوكيف كان بين الحياة والموت في أعقاب الحادث

إصابات بالغة في ظهر أوكيف

ووجهت 4 اتهامات جديدة لحريشية تتضمن التسبب في ضرر جسدي بالغ بقصد القتل، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة غدا الإثنين.

وأطلقت السلطات سراح أوكيف بعد قضائه شهورا عديدة خلف القضبان جراء اتهامات تتعلق بالعنف المنزلي.

المصدر: Daily Telegraph