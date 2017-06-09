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هي بينج.."الأم الروحية" لعصابة غسيل الأموال في أستراليا
سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - بينما كانت تسير هي بينج خلال شوارع "نيوترال باي" التي تقع على الشاطئ الشمالي لسيدني، كانت تبدو امرأة متواضعة في طريقها إلى متجر البقالة التي تديره.
لكن بداخل شقتها في شارع Yeo، كانت تقود عصابة منظمة وتقوم بمهمة "الأم الروحية" على غرار "الأب الروحي" زعيم المافيا الشهير.
صادرت الشرطة 260 ألف دولار عندما ألقوا القبض على بينج وجيمس زو اثناء مغادرتهما شقة في "نيوترال باي" شمال سيدني في اكتوبر الماضي
المرأة هي أم تبلغ من العمر 52 عاما، وتبدو ضئيلة الجسد، وكانت زعيمة لعصابة مربحة تعتمد على غسيل آلاف الدولارات من أرباح المخدرات.
القبض على المرأة كان ضربة رئيسية في إطار تحقيق مطول أجرته فرقة مكافحة الجريمة المنظمة بنيو ساوث ويلز والذي ألقى الضوء على نطاق الأموال غير المشبوهة وعمليات غسيل الأموال في أستراليا.
وأقرت المرأة بالذنب الشهر الماضي وبالتالي يمكن الكشف عن بعض التفاصيل.
ووضع المحققون المرأة المعروفة أيضا باسم "الملاك" تحت المراقبة عام 2014 بعد ورود معلومات حول صلاتها بشخصيات جريمة منظمة في آسيا.
وكانت هي التي تمتلك متجر بقالة في "نيوترال باي" جزءا من عصابة لغسيل الأموال من أستراليا إلى الصين والعكس.
بعض من الأموال كانت تنتهي في أيدي صينيين مقيمين بسيدني من خلال القمار، بحسب وثائق محكمة.
وتعتمد العصابةعلى غسيل أموال أرباح المخدرات من خلال صفقات تحويل مالية متعددة لإخفاء المصدر الحقيقي للأموال، والإيحاء بأن المال من مصادر مشروعة.
وأحيانا كانت ترسل شي التي تحصل على عمولة تتراوح بين 1-2 % رجلا ما للسفر إلى ملبورن وغسيلها من خلال شركات تحويل الأموال.
جيمس زو، 48 عاما، صدر عليه حكم بالسجن 5 سنوات في اتهامات تتعلق بالمخدرات وغسيل الأموال
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- هي بينج.."الأم الروحية" لعصابة غسيل الأموال في أستراليا
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