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المصنفة ايضاً في: منوعات, استراليا

بروفيسور أسترالي: الوخز بالإبر ليس خزعبلات

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: theconversation.com
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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بروفيسور أسترالي: الوخز بالإبر ليس خزعبلات

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - يستخدم أطباء الطوارئ طريقة العلاج بوخز الإبر من أجل تخفيف آلام مرضاهم.

 

موقع "ذا كونفرسيشن" نقل عن بروفيسور أسترالي قوله إن دراسة كشفت جدوى تلك الطريقة العلاجية.

 

وقال البروفيسور مارك كوهين: "أطباء الطوارئ لا تقتصر مهمتهم فحسب على إنقاذ المرضى من الموت واستخدام حلول ذات تكنولوجيا عالية".

 

مارك كوهين أستاذ العلوم الصحية بالمعهد الملكي للتكنولوجيا بملبورن أضاف: "دراستنا، الأكبر من نوعها في العام تكشف أن استخدام طريقة الوخز بالإبر في قسم الطوارئ يمكن أن يخفف الآلام الحادة".

 

الدراسة المذكورة، التي نشرتها "الدورية الطبية الأسترالية" كشفت أن الوخز بالإبر طريقة فعالة لمعالجة آلام أسفل الظهر والتواء الكاحل.

 

بيد أن الأمر يستغرق أكثر من ساعة حتى ينتقل إحساس الراحة للمريض.

 

واستندت الدراسة على بحوث سابقة تظهر فاعلية الوخز بالإبر في معالجة الآلام المزمنة طويلة الأمد.

 

لكن ما زال هناك العديد من القيود التي تقف حائلا أمام الاستخدام الروتيني لطريقة الوخز بالإبر في أقسام الطوارئ.

 

الطريقة العلاجية تعتمد على وضع الإبر في أماكن مختلفة من الجسد لتحفيز إفراز هرمون الإندروفين وغيره من الكيماويات ذات التأثير العصبي، والتي تجعل الجسد يشعر براحة طبيعية من الآلام.

وعلى مدى أجيال، استخدمت حضارات مختلفة عبر العالم طريقة الوخز بالإبر لمعالجة العديد من الحالات، والتي تتضمن تخفيف الآلام.

 

وفي أستراليا، تدخل الطريقة ضمن قائمة الدعم العلاجي بشرط إشراف طبيب.

 

الوخز بالإبر أحد أكثر الأشكال المقبولة في الطب التكميلي بين أطباء الممارسة العامة.

 

وعلاوة على ذلك تدخل الطريقة ضمن إرشادات الأطباء بشأن طريقة معالجة الآلام.

 

المصدر: theconversation.com
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