وزير الخزانة بنيو ساوث ويلز دومينيك بيروتيت

سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - تركز الموازنة الأولى لوزير الخزانة بنيو ساوث ويلز دومينيك بيروتيت على البنية التحتية والصحة والتعليم باستخدام العوائد الناجمة من الطفرة المستمرة للقطاع العقاري للمساعدة على دفع الفواتير اللازمة لتلك الإصلاحات.

وعلاوة على ذلك، فإن بيع ولاية نيو ساوث ويلز أصولا مملوكة لها في قطاع الكهرباء تعرف باسم "الأعمدة والأسلاك" يساعد على تحقيق فائض 2.7 مليار دولار للسنة المالية الجديدة، مع فائض متوقع يبلغ ملياري دولار في كل من الأعوام الأربعة اللاحقة.

غلاديز برجكليان رئيسة حكومة نيو ساوث ويلز

وكان فائض الموازنة في العام المالي 2016-17 قد لامس مستوى 4.5 مليارات دولار.

وتضع الحكومة إحراج ضريبة خدمات الطوارئ وراء ظهرها، وتسعى لتأسيس ما وصفه وزير الخزانة بـ "فجر جديد" في استثمارات البنية التحتية.

وتركز الموازنة على تعزيز إنشاء مستشفيات عامة في غرب سيدني وراندويك.

وعلاوة على ذلك، يتم بناء حوالي 26 مدرسة على مدى السنوات الأربع المقبلة في أحياء مثل كاثرين فيلد، وبينريث وسيدني أولمبيك بارك.

ويبدأ العمل في بناء مدرستي "راسيل لي" و"نورث كيليفيل" الحكوميتين في السنة المالية الحالية.

وتشمل الموازنة خطة لتحديث 120 مدرسة، واستمرار ما تسمى بـ" الفصول المتحركة".

ولفت وزير الخزانة إلى أن البنية التحتية حققت رقما قياسيا في الموازنة بعد تخصيص 73 مليار دولار لها على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وأشار الوزير إلى أن نيو ساوث ويلز باتت تمتلك عددا أكبر من الممرضات والأطباء ورجال الشرطة يتجاوز أي وقت مضى.

تحديث الطرق في غرب سيدني يستهلك مليار دولار من الموازنة.

وفيما يلي بعض إحصائيات موازنة نيو ساوث ويلز بحسب التوزيع الجغرافي:

الشمال:

463 مليون دولار لاستمرار بناء طريق "نورث كونيكس" السريع.

178 مليون دولار لإنشاء خط حافلة "بي- لاين" في الشواطئ الشمالية.

137 مليون دولار لاستمرار تحديث الطرق حول مستشفى Northern Beaches Hospital.

4 مليارات دولار على مدى 4 سنوات لإنشاء مترو سيدني.

200 مليون دولار لتحديث طريق سنترال كوست بينها 94 مليون دولار لتوسيع طريق الباسيفيك السريع في Tuggerah.

87 مليون دولار لتحديث مستشفى غوسفورد.

253 مليون دولار لإنشاء 512 عربات قطار جديدة لتسهيل الانتقالات بين المدن.

23 مليون دولار لإتمام إنشاء معهد تارونجا للعلوم والتعليم.

الجنوب:

117 مليون دولار لتحديق الطرق حول مطار سيدني.

15 مليون دولار لتخطيط طريق "إم 6 " السريع الذي يصل سيدني بـ وولونغونغ.

الشرق:

720 مليون دولار لتحديث مستشفى "برينس أوف ويلز" (أمير ويلز).

244 مليون دولار لتوسيع نطاق معرض الفن بنيو ساوث ويلز.

190 مليون دولار لتجديد دار الأوبرا في سيدني.

3.1 مليون دولار لتجديد المتحف الأسترالي، و1.4 مليون دولار للتخطيط لإنشاء متحف جديد.

مليون دولار لقسم شرطة ويفرلي.

غرب الولاية

632 مليون دولار لتحديث مستشفى كامبلتاون.

341 مليون دولار لتحديث مستشفى كونكورد.

153 مليون دولار لتحديث طرق مثل ناريلان وسكوفيليدز.

169 مليون دولار لإنشاء استاد في غرب سيدني في باراماتا.

4.9 ميارات دولار لإنشاء مترو خلال السنوات الأربع المقبلة.

25 مليون دولار من أجل قسم شرطة "إم تي دريت".

30 مليون دولار لإنشاء مركز مائي في باراماتا.

المصدر: Daily Telegraph رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا