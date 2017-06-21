كوري برناردي وبولين هانسون يطالبان أستراليا بالانسحاب الفوري من اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين

البرلماني الأسترالي المستقل كوري برنادري

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - دعت السيناتورة بولين هانسون أستراليا بالانسحاب الفوري من اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين.

يأتي ذلك رغم احتفال العالم باليوم العالمي للاجئين.

وطالب كل من بولين هانسون، زعيمة حزب "أمة واحدة" والبرلماني المستقل (الليبرالي سابقا) كوري برناردي الحكومة الأسترالية بتشديد سياسات الهجرة والأمن القومي في ضوء الهجمات الإرهابية، و"تاريخ اللجوء" للضالعين في تنفيذ العمليات المذكورة.

وتقدمت هانسون وكوري بطلب لانسحاب أستراليا في الحال من التزاماتها تجاه الاتفاقية الدولية للاجئين، بدعوى أن الأمن القومي ينبغي أن يسبق مسألة قبول اللاجئين.

وتتخذ هانسون خطا متشددا تجاه الهجرة والمسلمين بشكل خاص، وتطالب بفرض حظر لدخول المسلمين أسترليا على غرار ما فعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي حظر الهجرة من 6 دول إسلامية لكن القضاء أجهض محاولاته.

المصدر: Daily Telegraph رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا