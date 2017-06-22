سيدني.. ميزانية ضخة تبني للمستقبل

أعلنت حكومة نيو ساوث ويلز اليوم عن وضع قوي لميزانية 2017-2018 ستتابع معها تحقيق مستويات استثمار قياسية في البنى التحتية الاجتماعية مثل المستشفيات والمدارس، ممّا يمهّد الأسس لازدهار المجتمعات في أنحاء نيو ساوث ويلز.

تبيّن ميزانية نيو ساوث ويلز 2017-2018 أن الولاية يُتوقّع أن تسجّل فائضًا مقداره 4,5 مليار دولار في 2016-2017، مع توقّع تحقيق فائض بقيمة 2,7 مليار دولار لسنة 2017-2018 وما متوسّطه 2 مليار دولار على مدى السنوات الأربع حتى 2020-2021.

وتستمر نيو ساوث ويلز في تحقيق دَين صافٍ سلبي يُتوقّع أن يصل إلى -7,8 مليار دولار في حزيران/يونيو 2017 - وهو أدنى بكثير من أي مستوى تمّ تسجيله لغاية الآن - مع توقّع أن يظل أدنى من دَين أية ولاية أخرى في البرّ الأسترالي كحصة من الناتج الإجمالي للولاية.

وقالت رئيسة الحكومة غلاديس برجكليان إن الحكومة مستمرة في تحقيق مستويات استثمار قياسية في البنى التحتية برصدها 72,7 مليار دولار في الميزانية على مدى أربع سنوات.

وقالت السيدة برجكليان: "بتحقيق فائض راسخ لميزانيتنا وإعادة نيو ساوث ويلز إلى مستواها كأقوى اقتصاد في أستراليا، فإن حكومتنا تضمن أن تعمّ الفوائد كل أنحاء هذه الولاية.

"تتابع هذه الميزانية الاستثمار بمعدلات قياسية في البنى التحتية الخاصة بالمدارس والمستشفيات والصحة، وفي الوقت نفسه توفير مزيد من الدعم المالي أكثر من أي وقت مضى لتمكين الأشخاص الذين يشترون بيتهم الأول من الدخول إلى السوق.

"بعد العمل الدؤوب لنقل نيو ساوث ويلز من أسوإ أداء اقتصادي وجعلها في الطليعة، فإننا الآن في وضع يمكنّنا من تحقيق فرق للأفضل في حياة الناس، سواء أكانوا في مناطق نيو ساوث ويلز الإقليمية أو في مدنها."

وقال وزير الخزانة دومينيك بروتت إن الإدارة الاقتصادية والمالية من جانب الحكومة وجدول إصلاحاتها الناجح أدّت كلّها إلى تمكينها من تنفيذ بنى تحتية وخدمات بمستوى عالمي اليوم مع البناء أيضًا لتحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا حتى من الآن.

وقال السيد بروتت: "إن نيو ساوث ويلز هي الولاية الوحيدة التي تمتاز بكل المزايا من فوائض قوية، ودَين صافٍ سلبي، وقيمة صافية متنامية، ودرجة ثلاثة A، ومستوى بطالة منخفض، واستثمارات قياسية في الخدمات والبنى التحتيىة."

" وهذا كلّه شهادة على العمل الجاد والدؤوب الذي يقوم به رجال ونساء نيو ساوث ويلز والذي يضعنا في مرتبة نُحسَد عليها نستطيع معها أن نبني لليوم وللغد أيضًأ."

"وهذا يعني تنفيذ أكثر من مشاريع للبنى التحتية في مجال المواصلات فحسب، بل يعني أن بإمكاننا أيضًا أن ننفق مبالغ بمعدلات قياسية على البنى التحتية التي تعطي العائلات والمجتمعات الحرية للازدهار."

تشمل الميزانية تمويلاً قياسيًا يبلغ 7,7 مليار دولار على مدى أربع سنوات لمستشفيات ومنشآت صحية عالمية المستوى (بزيادة تفوق نسبتها 50 بالمائة).

كما أنها تشمل 4,2 مليار دولار على مدى أربع سنوات لبناء مدارس جديدة وتحسين أخرى (بزيادة مقدارها 61 بالمائة).

وفي هذه الأثناء تحافظ الحكومة على مستويات قياسية في الاستثمار في مجال المواصلات والطرق - بما يبلغ مجموعه 41,4 مليار دولار على مدى أربع سنوات - للمساعدة على نقل الركاب إلى مقاصدهم بسرعة أكبر لقضاء مزيد من الوقت مع عائلاتهم.

توفر الميزانية أيضًا عونًا للعائلات بفضل رزمة لتسهيل الإسكان تبلغ قيمتها 4,3 مليار دولار، و217 مليون دولار لتمكين جميع أطفال نيو ساوث ويلز من الحصول على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، و207 ملايين دولار لـ "ترجيعة الأطفال النشطاء" الجديدة، ممّا يوفّر على والدَي كل طفل 100 دولار في السنة لتخفيف كلفة رياضة الأطفال وإعطاء كل طفل الفرصة لأن يكون نشيطًا.

ولدعم المراكز الإقليمية النامية وطاقتها الاقتصادية، خصّصت الحكومة مليار دولار لـ "صندوق التنشيط الاقتصادي: النمو الإقليمي" الجديد. وسيأتي هذا التمويل من "إعادة إطلاق نيو ساوث ويلز" وسيدعم البنى التحتية في مجالات السكك الحديدية والطرق والطاقة فضلاً عن مراكز رياضية وثقافية تهدف إلى إغناء حياة المقيمين في الأقاليم.

تساعد الميزانية أيضًا أفراد المجتمع الأشدّ حاجة، بما في ذلك رصد 100 مليون دولار لتحسين خدمات الرعاية التلطيفية، و20 مليون دولار إضافي لتقديم مزيد من الدعم الانتقالي للذين لا مأوى لهم، و63 مليون دولار إضافي على مدى أربع سنوات للمساعدة على حماية الأطفال الأكثر عرضة لمخاطر العنف والإهمال.

وقال السيد برتوت: "من دواعي سروري أنني تمكّنت من تقديم ميزانية توفر مزيدًا من المساعدة لمن يحتاج إليها، وتستمر في تحسين الخدمات التي يعتمد عليها سكان نيو ساوث ويلز، وتبني البنى التحتية لجيل اليوم وأجيال المستقبل."

"من الواضح أنه بفضل الاستثمارات التي نقوم بها اليوم ستكون هناك في المستقبل إنجازات أفضل حتى من التي نراها اليوم."