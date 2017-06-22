سيتعرض 200 مشروع تجاري لعمليات التدقيق في المنطقة الجنوبية الغربية – من سيدني

يستهدفFair Work Ombudsman في حملته الأخيرة المشاريع التجارية في المنطقة الجنوبية الغربية من سيدني الكبرى لتعزيز عملية الامتثال للقوانين المرتبطة بمكان العمل.

سيخضع 200 مشروع تجاري على الأقل في قطاع التصنيع وتجارة التجزئة والبناء وغيرها من القطاعات في جميع أنحاء المنطقة التي تشمل ضواحي سيدني كابراماتا وليفربول وفيرفيلد والمناطق المحيطة بها لعمليات التدقيق.

وقد جاء على لسانFair Work Ombudsman Natalie James أنّ القوى العاملة في المنطقة الجنوبية الغربية – من سيدني معرضة للاستغلال بشكل خاص حيث أنّ العديد من العمال يعملون في وظائف تتطلّب مهارات متدنية وهم منحدرون من خلفيات متنوعة ثقافياً ولغوياً.

"على مدى السنتين الماليتين الأخيرتين، استعادت وكالتي أكثر من 550 ألف دولار لإعادتها ﻟ 264 عاملاً في هذه المنطقة"، حسبما أفادت السيدة James.

"نحن ندرك بأنّ العمال في هذه المنطقة يواجهون العديد من المعوقات التي تحول دون فهمهم للقوانين المرتبطة بمكان العمل ولاتخاذ الإجراءات للتعامل مع المسائل المتعلقة بمكان العمل، مما يساهم في جعلهم أكثر عرضة للقبول بظروف عمل دون المستوى المطلوب".

سيقوم مفتشو Fair Work بفحص سجلات المشاريع التجارية الخاصة بالأجور وحضور ومغادرة المستخدمين لضمان امتثال أرباب العمل لالتزاماتهم في مكان العمل.

سيتم توفير التعليم والمساعدة لأرباب العمل الذين يتبيّن أنهم يواجهون مشاكل بسيطة بسبب أخطاء غير مقصودة لتصحيح مشاكلهم وتحسين عملياتهم لضمان امتثالهم في المستقبل.

قد يؤدي رفض الشركات التعاون أو وجود أي أمثلة على حالات عدم امتثال خطيرة إلى اتخاذ إجراء إنفاذي، بما في ذلك رفع دعوى. وكجزء من الحملة، يقوم مفتشو Fair Work بإسداء المشورة لأرباب العمل وتيسير حصولهم على الموارد لمساعدتهم على فهم التزاماتهم والوفاء بها.

تركّز الوكالة أيضاً على تثقيف ومساعدة العمال الملتحقين حديثاً بالقوى العاملة على ضوء تزايد نمو فرص تأسيس المشاريع التجارية وفرص العمل في المنطقة.

وقالت السيدة James، "نحن نسعى من خلال حملاتنا الفاعلة لتحقيق الامتثال والتثقيف لضمان فهم أرباب العمل للقوانين الأسترالية المرتبطة بمكان العمل فهماً تاماً وبأنّهم مجهزون تجهيزاً جيداً لبناء ثقافة الامتثال في أماكن عملهم".

"لدينا مجموعة من الأدوات والمعلومات المجانية المتاحة لمساعدة كُلّ من أرباب العمل والعمال في هذا الصدد".

تقدم الأداة الخاصة بالأجور والشروط (Pay and Conditions Tool – PACT) النصح حول المستحقات الخاصة بالأجور والمناوبات والإجازات والتسريح من الوظيفة، وهي متاحة على الموقع الإلكتروني ﻟFair Work Ombudsman على الرابط www.fairwork.gov.au.

قام Fair Work Ombudsman مؤخراً بإطلاق تطبيق الهاتف الذكي ’Record My Hours‘ الذي يهدف إلى معالجة المشاكل المتأصلة المتمثلة في دفع أجور ناقصة للعمال الشباب من الفئات الضعيفة باستخدام تكنولوجيا السياج الجغرافي لتزويد العمال بسجل للوقت الذي يقضونه في مكان العمل.