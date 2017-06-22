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دردشة فيسبوك تحول حياة الأسترالي باتريك إلى جحيم
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - في الوقت الراهن، ينص القانون الأسترالي على أن الأب البيولوجي ينبغي أن يتكفل بتكاليف دعم أطفاله child support حتى بلوغهم عمر 18 عاما.
ثمة دعوات ساخنة لإجراء إصلاحات في هذا الصدد.
وفيما يلي قصة رجل أسترالي يدعى باتريك بدأت مشكلته بإجرائه "دردشة" مع فتاة ثم التقيا معا وأفرط في تناول الخمور، ومارسا الجنس، لكن ذلك فتح عليه بابا من الجحيم.
وقال باتريك: "لقد تعرفت على فتاة في فيسبوك عام 2010 وبدأنا نتبادل الحديث. أعيش في ولاية نيو ساوث ويلز، بينما تبتعد هي بمسافة 250 كم، وذهبت لرؤيتها بعد حوالي شهرين من التعارف الإلكتروني".
واستطرد: "لقد كان معها مفتاح شقة صديقة تعيش في سيدني، والتقينا هناك وأفرطت في تناول الخمر، واستيقظت ظهيرة اليوم التالي، ثم عدت إلى منزلي".
وتابع: "بعثت لها برسائل لكنها لم ترد، وافترضت أنني لم أثر اهتمامها".
لكن بعدها بحوالي 12 أسبوعا، بعثت لي برسالة قالت فيها: "أريد الحديث معك في أمر عاجل"، واتصلت بها وفاجأتني بقولها "أنا حامل".
وسألتها: "كيف تأكدي أن الجنين يخصني؟، فأجابت: "لا أعرف لكنه يخصك".
وأخبرتها: "ألم تعلمين أنك حامل على مدى 12 أسبوعا، ماضية، والآن تأتين لتخبريني بذلك؟"، وشعرت أنها تخطط لذلك، وأغلقت الهاتف.
ولم أسمع منها شيئا إلا بعد 9 شهور عندما ولد الطفل.
وطرق رجل الباب وأخبرني أن أمرا قضائيا يلزمني بتحليل "دي إن إيه" للتأكد من نسب الطفل وتكبيدي مصاريف تربيته child support.حال ثبوت ذلك.
وكنت وقتها في المنزل أشاهد التلفاز مع رفيقتي التي تعيش معي منذ عامين.
وبالفعل أجريت التحليل، وكلفني 2000 دولار بجانب مصاريف المحامي التي تكلفت حوالي 5000 دولار، وأثبتت التحاليل أن الطفل يخصني.
وألزمتني وكالة child support بدفع مصاريف طائلة بأثر رجعي منذ ولادة الطفل، ولم أعد أقوى على تحمل الفواتير واستقلت من عملي كذلك جراء الضغوط، وتحولت حياتي إلى كارثة.
وتساءل الرجل: "لماذا أتحمل أنا 100 % من مصروفات child support? ".
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العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- دردشة فيسبوك تحول حياة الأسترالي باتريك إلى جحيم
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