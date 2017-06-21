- أستراليا: حتى انتهاء محاكمة إيدي وموسى.. عائلة عبيد تطلب تأجيل قضية تهرب ضريبي
- دردشة فيسبوك تحول حياة الأسترالي باتريك إلى جحيم
- مصادر تركية: أمريكا أبلغت تركيا بأنها ستستعيد الأسلحة من الوحدات الكردية
- كلاشينكوف تكشف عن مفاجأة في قطاع الطيران
- بالفيديو: هكذا تنتخب ويُحتسب صوتك
- سيتعرض 200 مشروع تجاري لعمليات التدقيق في المنطقة الجنوبية الغربية – من سيدني
- سيدني.. ميزانية ضخة تبني للمستقبل
- مجلس الوزراء لأبي خليل: الأمر لي بعد تقرير المناقصات
- حوار بعبدا: ضبط إيقاع الصراعات بين أركان السلطة في لبنان
- إسرائيل تتوعَّد لبنان باستخدام قوّة «لا يمكن تصوُّرها» بأي حرب مقبلة
- سكيتش إنتخابي
- ميقاتي زار ولي العهد السعودي وتمنى له التوفيق بمهامه الجديدة
- رئاسة الحكومة المقبلة.. تنتظر إنتخابات طرابلس
- داء اللشمانيا.. معاناة جديدة بريف حماة
- عميل استخبارات يكشف سرّ موت الأميرة ديانا.. قتلتُها بأمر ملكي
- طلاء اظافر القدمين يفضح انوثتك.. انتبهي!
- إنبات الشعر في أسبوع
- تخطيط لاغتيالات وقلب أنظمة وإدارة حروب: قائمة "مؤامرات قطر" بحسب الإعلام
- السعودية تستعيد روح المبادرة
- عن تجربة قطر ودروسها: لا الغاز ولا النفط يبني ـ وحده ـ الدول
- العزلة.. السياسة القطرية
- توقعات الأبراج ليوم June 22, 2017
- الوداد ينعش آماله ويثأر من الأهلي
- تشيلي تصطدم بـ«الماكينات»
- وزير الطاقة: هذه قصة العودة الى «ادارة المناقصات»
أستراليا: حتى انتهاء محاكمة إيدي وموسى.. عائلة عبيد تطلب تأجيل قضية تهرب ضريبي
سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - تسعى عائلة سياسي نيو ساوث ويلز السابق إيدي عبيد إلى تأجيل المعركة طويلة الأمد مع مكتب الضرائب لحين الانتهاء من محاكمة عبيد ونجله موسى في قضية صفقة تعدين فحم بملايين الدولارات.
العديد من أفراد عائلة عبيد بينهم زوجته جوديث، في نزاع مع مكتب الضرائب الذي يطالبهم بدفع 8.6 ملايين دولار.
وتقدمت العائلة بطعن امام المحكمة ضد الفاتورة الضريبية منذ أكثر من 3 أعوام.
الأربعاء، علمت المحكمة أن عائلة عبيد ترغب في تأجيل القضية لحين البت في محاكمة إيدي وموسى عبيد على خلفية كسب مفاجئ للعائلة بلغ 30 مليون دولار إثر صفقة تعدين فحم على أرض ريفية مملوكة لعائلة عبيد في ماونت بيني بمنطقة بيلونغ فالي.
على اليسار جوديث زوجة إيدي عبيد
وقال قاضي المحكمة الفيدرالية توني باجون إن عائلة عبيد ينبغي أن تقنعه بالأضرار التي ستقع على عبيد وموسى إذا تم النظر في قضية مكتب الضرائب قبل محاكمة الثنائي المذكور.
وبدأ مكتب الضرائب الأسترالي مراجعة بشأن عبيد وشبكة كاملة من الشركات وذوي الثقة بالنسبة للعائلة في فبراير 2013 في أعقاب تحقيق تاريخي أجرته مفوضية مكاافحة الفساد يتعلق بالسياسي العمالي الأسبق بنيو ساوث ويلز ووزراء عماليين سابقين.
وأرسل المكتب فواتير بضرائب مستحقة الدفع مع جزاءات بقيمة إجمالية بلغت 8.6 ملايين دولار تتعلق بـ 11 من عائلة عبيد وأحد ذوي الثقة في أغسطس من العام المذكور.
وتتراوح قيمة الفواتير لكل فرد بين 55 ألف دولار إلى 1.57 مليون دولار.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
أحدث الأخبار - أستراليا
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 161
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 28
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- أستراليا: حتى انتهاء محاكمة إيدي وموسى.. عائلة عبيد تطلب تأجيل قضية تهرب ضريبي
- دردشة فيسبوك تحول حياة الأسترالي باتريك إلى جحيم
- سيتعرض 200 مشروع تجاري لعمليات التدقيق في المنطقة الجنوبية الغربية – من سيدني
- سيدني.. ميزانية ضخة تبني للمستقبل
- كوري برناردي وبولين هانسون يطالبان أستراليا بالانسحاب الفوري من اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين
- أستراليا: بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن موازنة نيو ساوث ويلز
- بروفيسور أسترالي: الوخز بالإبر ليس خزعبلات
- بنك أستراليا الوطني يتوقع مستقبل أسعار العقارات
- هي بينج.."الأم الروحية" لعصابة غسيل الأموال في أستراليا
- بعد نقش شعار "العين بالعين" على جبهته.. تعويضات لسجين أسترالي
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)