أستراليا: حتى انتهاء محاكمة إيدي وموسى.. عائلة عبيد تطلب تأجيل قضية تهرب ضريبي

موسى عبيد

سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - تسعى عائلة سياسي نيو ساوث ويلز السابق إيدي عبيد إلى تأجيل المعركة طويلة الأمد مع مكتب الضرائب لحين الانتهاء من محاكمة عبيد ونجله موسى في قضية صفقة تعدين فحم بملايين الدولارات.

العديد من أفراد عائلة عبيد بينهم زوجته جوديث، في نزاع مع مكتب الضرائب الذي يطالبهم بدفع 8.6 ملايين دولار.

وتقدمت العائلة بطعن امام المحكمة ضد الفاتورة الضريبية منذ أكثر من 3 أعوام.

الأربعاء، علمت المحكمة أن عائلة عبيد ترغب في تأجيل القضية لحين البت في محاكمة إيدي وموسى عبيد على خلفية كسب مفاجئ للعائلة بلغ 30 مليون دولار إثر صفقة تعدين فحم على أرض ريفية مملوكة لعائلة عبيد في ماونت بيني بمنطقة بيلونغ فالي.

على اليسار جوديث زوجة إيدي عبيد

وقال قاضي المحكمة الفيدرالية توني باجون إن عائلة عبيد ينبغي أن تقنعه بالأضرار التي ستقع على عبيد وموسى إذا تم النظر في قضية مكتب الضرائب قبل محاكمة الثنائي المذكور.

وبدأ مكتب الضرائب الأسترالي مراجعة بشأن عبيد وشبكة كاملة من الشركات وذوي الثقة بالنسبة للعائلة في فبراير 2013 في أعقاب تحقيق تاريخي أجرته مفوضية مكاافحة الفساد يتعلق بالسياسي العمالي الأسبق بنيو ساوث ويلز ووزراء عماليين سابقين.

وأرسل المكتب فواتير بضرائب مستحقة الدفع مع جزاءات بقيمة إجمالية بلغت 8.6 ملايين دولار تتعلق بـ 11 من عائلة عبيد وأحد ذوي الثقة في أغسطس من العام المذكور.

وتتراوح قيمة الفواتير لكل فرد بين 55 ألف دولار إلى 1.57 مليون دولار.

المصدر: The Sydney Morning Herald رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا