أستراليا.. عصابة التهرب الضريبي غسلت أموالها في لبنان

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - كشفت وثائق قضائية أن أعضاء في عصابة التهرب الضريبي بقيمة إجمالية 130 مليون دولار التي جرى ضبطها مؤخرا في أستراليا اعتمدت على غسيل بعض أموال الابتزاز المشبوهة في لبنان.

يذكر أن تسعة أشخاص بينهما آدم كرانستون نجل نائب مفوض مكتب الضرائب الأسترالي مايكل كرانستون وجهت إليهم اتهامات بإدارة عصابة للاحتيال الضريبي من خلال استغلال شبكة من شركات جدولة المرتبات.

وذكرت تقارير أن عضو العصابة دانيال روستانكوفسكي، 24 عاما، انقلب على باقي الأفراد في فبراير الماضي، إثر خلافات مالية.

وقالت الشرطة إن الرجل ابتز العصابة للحصول على مبلغ 24 مليون دولار مقابل عدم إبلاغ السلطات والإعلام، بمساعدة الإعلامي ستيف باريت والمطور العقاري دانيال هوسمان.

بيد أن باريت لا يواجه أي اتهامات، بينما اتهمت السلطات هوسمان بالابتزاز.

وتظهر مكالمات هاتفية مسجلة بواسطة الشرطة، محامي الشؤون الضريبية ديف مينون أحد أفراد العصابة يتحدث عن تنظيم مخطط مع سيفاج شالابيان محامي روستانكوفسكي لإخفاء المدفوعات.

وبدأ البوليس الفيدرالي الأسترالي في ملاحقات قضائية في مايو في محاولة لإرجاع الأموال الهائلة.

وأصدرت المحكمة العليا بنيو ساوث ويلز مؤخرا أمرا قضائيا يظهر أن القاضية إليزابث فوليرتون جمدت حسابات غلين سيكالي الذي يعمل في "كريمورن بوينت" على خلفية غسيل أموال ابتزاز.

لكن سيكالي لم توجه إليه اتهامات رسمية.

جلين سيكالي

وتكشف الوثائق أن 24 مليون دولار من أموال الابتزاز تم دفعها من خلال شركة "بلوتوس بايرول" إلى حساب شركة المحاماة "لاندز ليجال" التي يملكها شالابيان، المحامي السابق لسياسي نيو ساوث ويلز إيدي عبيد.

ويظهر الأمر القضائي أن أكثر من مليون دولار تم تحويلها من "لاندز ليجال" إلى حسابين تابعين لسيكالي، أنشأ أحدهما في اليوم السابق للتحويل.

وبعد ذلك كتب سيكالي شيكين بمبلغ 320 ألف دولار و570 ألف دولار لحساب "لاندز ليجال".

آدم كرانستون

وفي 11 أبريل، تم تحويل 330 ألف دولار من لاندز ليجال إلى الحساب المصرفي لجورج شقيق سيكالي في لبنان.

وبعدها بثلاثة أسابيع، جرى تحويل المبلغ نفسه من لبنان إلى حساب سيكالي في بنك مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة.

دانيال هوسمان

المصدر: The Sydney Morning Herald رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا