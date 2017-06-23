أستراليا.. مجلسا النواب والشيوخ يقران خطة غونسكي 2،0 لتمويل المدارس

سيدني، استراليا(ترجمة ميدل ايست هيرالد)-- حققت حكومة تورنبول فوزا كبيرا في السياسة العامة مع إصلاحات غونسكي 2.0 للتمويل المدارس الذي أقره مجلس الشيوخ الفيدرالي صباح أمس الجمعة قبل عطلة الشتاء الطويلة.

فقد ضخت الحكومة 5 مليارات دولار إضافية في الخطة للفوز بأصوات اعضاء الاحزاب الصغيرة والمسقلين في مجلس الشيوخ، لتصل حزمة التمويل إلى 23.5 مليار دولار على مدى العقد المقبل.

وصرح السيد تورنبول لراديو 2GB «يجب أن تكون الحروب التمويلية الآن قد انتهت». واضاف يقول انه «هذا إنجاز تاريخي كبير. ما قدمناه الآن، لأول مرة في تاريخ الكومنولث، هو التمويل الوطني القائم على احتياجات شفافة ومتسقة. «

وصوت حزبا العمال والخضر ضد الرزمة، غير أن الحكومة حصلت على 10 أصوات حاسمة ضرورية لاقرارها.

وقد انتهت المناقشة الماراثونية حول مشروع القانون فى مجلس الشيوخ خلال الساعات الاولى من صباح أمس الجمعة، حيث كان قد اقر مشروع القانون فى مجلس النواب حوالى الساعة الثانية فجرا.

وقال وزير التعليم سيمون برمنغهام «ان هذه فرصة تاريخية للبرلمان الان لاقرار التمويل الحقيقي القائم على احتياجات المدارس الاسترالية بشكل عادل، باستمرار في جميع أنحاء البلاد.»

الا ان حزب العمل تعهد بمحاربة حزمة تمويل المدارس هذه من الان وصولا الى الانتخابات القادمة.

وقالت المتحدثة باسم المعارضة تانيا بليبرسك «لن انسى ولن ننسى ان هذا التشريع ليس عادلا، بل هو ليس قائما على احتياجات هذا القطاع».

ووجهت كلامها لنواب الائتلاف قائلة «ليس هناك ما هو أسوأ من أن يقوم البرلمان بحرمان أطفال أستراليا من الأمل والفرصة، وهذا ما فعلتموه».

وتعهدت بالعمل باستعادة كل دولار خفضه الائتلاف.

وستضمن رزمة غونسكي 2.0 أن تحصل المدارس التي تعاني نقصا في التمويل على أهداف تمويلية في ست سنوات بدلا من 10 سنوات، وأن تنفق 50 مليون دولار على صندوق انتقالي للمدارس الكاثوليكية والمستقلة على مدى 12 شهرا.

وقالت عضو مجلس الشيوخ في الخضر هانسون يونغ إن الطلاب الذين يعانون من صعوبات انتظروا فترة طويلة جدا.

واضافت «انه لمن دواعي الاطمئنان اننا نلتزم فى نهاية الامر بتقديم التزامات لضمان ان مدارسنا فى جميع انحاء البلاد التى تعاني نقصا فى التمويل يمكن ان تبدأ فى اللحاق بالركب».

وصوت عضو مجلس الشيوخ الأحراري كريس باك، الذي كان هدد بمعارضة الرزمة، الى جانبها بعد أن وافق الوزير على تمديد الترتيبات القائمة للمدارس الكاثوليكية والمستقلة لمدة عام.

وقد رفض الخضر التصويت لصالح مشروع القانون بسبب هذه الحزمة الانتقالية، ولكن الحكومة نجحت في التفاوض بدلا من ذلك مع اعضاء الاحزاب الصغيرة والمستقلين في مجلس الشيوخ.

وقال وزير التعليم سيمون برمنغهام ان خطة غونسكي 2.0 ستضمن تمويلا فيدراليا متساويا للطلاب بغض النظر عن مكان إقامتهم، مما يوفر حوافز للولايات والمقاطعات في صفقة التمويل.

ستشهد المدارس تغييرات على الأموال التي تتلقاها بدءا من عام 2018.