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أستراليا: خوفا من الإفلاس.. شركتا سليم مهاجر تحت "الإدارة الطوعية"
سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - ذكرت تقارير أن شركتين تابعتين لسليم مهاجر، النائب السابق لرئيس بلدية أوبرن وضعتا تحت الإدارة الطوعية خوفا من إفلاسهما.
وأفادت وثائق أصدرتها "المفوضية الأسترالية للأوراق المالية والاستثمارات" أن شركتي "سيدني بروجكت" و"إس إي تي سرفيسيس" المملوكتين لمهاجر وضعتا في 16 يونيو تحت إشراف إداريين خوفا من الإفلاس.
مهاجر، رجل المقاولات، مثل أمام المحكمة العليا في سيدني الخميس في جلسة "توجيهات مدنية" تتعلق بتعيين إدارتي الشركتين المذكورتين.
وتم وضع شقيقته خديجة مهاجر كطرف ثان في القضية، التي من المقرر استنئنافها الأسبوع المقبل.
مراسل شبكة "ناين" سأل مهاجر أثناء دخوله المحكمة: "أين ذهبت كافة أموالك؟ هل لديك ما تقوله بشأن هؤلاء الناس الذين تدين لهم بأموال؟ وما هي ملابسات تعيين إدارة لشركتك؟
لكن مهاجر لم يجب على الأسئلة.
ومن المقرر أن يعقد الإداري هوجان سبراولز اجتماعا مع الدائنين في احد فنادق وسط سيدني في 28 يونيو.
وتشير سجلات المفوضية الأسترالية للأوراق المالية والاستثمارات إلى أن شركة Signlite التي يقع مقرها في ماريكفيل تقدمت بدعوى قضائية في يونيو من العام الماضي من أجل تصفية "سيدني بروجيكت" وإشهار إفلاسها.
وألزمت المحكمة شركة مهاجر بدفع أكثر من 26 ألف دولار لـ Signlite في ديسمبر 2015 بعد تعثره في الدفع مقابل خدمات.
طلب تصفية الشركة جاء بموجب البند 459p الذي يشير إلى فشل الشركة في تلبية المطالب القانونية.
العام الماضي، اتُخذ قرار بحرمان مهاجر من إدارة أي مؤسسات لمدة 3 سنوات، "لحماية الآخرين من عدم كفاءته".
وأثناء إعلانها القرار المذكور، ذكرت المفوضية الأسترالية للأوراق المالية والاستثمارات أن مهاجر فشل في إدارة شركتي SMPD P/L و SMEC P/L وتسبب في تعثرهما حيث تدينان لمكتب الضرائب الأسترالي بـ 886.7 ألف دولار و 159.2 ألف دولار على التوالي.
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