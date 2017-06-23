أستراليا: بسبب الإسبستوس المميت.. مالك منزل سنترال كوست "يفتح النار" على إيدي عبيد

سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - أبدى مالك منزل سابق كان تابعا لسياسي نيو ساوث ويلز السابق ايدي عبيد المطل على شاطئ سنترال كوست استياءه الشديد من الكميات الهائلة من مادة الإسبستوس التي تركها عبيد في العقار.

وبدأت عملية تنظيف كبيرة أمس الخميس من أجل التخلص من الإسبستوس الذي يتسبب في أضرار صحية قاتلة.

يذكر أن عبيد يقبع في السجن منذ ديسمبر الماضي تنفيذا لعقوبة الحبس 5 سنوات كحد أقصى بعد إدانته بتهمة سوء السلوك أثناء تأدية منصب عام إثر مصالح سرية له في "سركيولار كواي".

ووفقا للمالك الجديد الذي اشترى العقار، فإن عبيد يتحمل مسؤولية تلك النفايات الهائلة من الإسبستوس.

واستطرد بول ماكلوسكي الذي اشترى العقار مقابل مليون دولار عام 1996: "لقد اكتشفنا مواد بناء مدفونة في العقار في أعقاب العواصف الأخيرة".

ويطل المنزل الفاخر على المحيط، ويخضع حاليا لتجديدات هائلة.

واشتهر هذا المنزل تحديدا حيث كان المكان الذي يستضيف فيه عبيد شخصيات حزبية عمالية "ثقيلة الوزن".

وادعى ماكلوسكي أن عبيد ترك المواد القاتلة دون التخلص منها في أعقاب بنائه المنزل في ثمانينات القرن الماضي.

بات آيكان، أحد أعضاء تحالف سكان نيو ساوث ويلز كوستال قال إن مجلس البلدية كان مدركا لوجود الإسبستوس على شاطئ وامبيرال قبل عام.

وأردف: "لقد اخبروا في تقرير أن هناك كميات صغيرة من الإسبستوس على الشاطئ مع احتمالات وجود المزيد".

وتابع: "لكن المجلس لم ينشر على الملأ هذا التقرير، بيد أنهم سمحوا لي بمطالعته".

المصدر: Daily Telegraph رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا