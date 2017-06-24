أستراليا تدرس الحجر على ثروات المبددين لأموال الأطفال

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - أوصى تحقيق برلماني فيدرالي في أستراليا بفرض عقوبات صارمة ضد أولياء الأمور المبددين للأموال التي يفترض أن تنفق في رعاية الأبناء child support.

ويتضمن ذلك تغريم الآباء الذين يرفضون دفع مصروفات رعاية أبنائهم child support.

كما تضمنت التوصيات ضرورة الحجر على أموال هؤلاء الذين يبددون أموال مخصصة لرعاية الأطفال.

التحقيق هو الأكبر من نوعه في تاريخ أستراليا.

وعلاوة على ذلك، أوصى القائمون على التحقيق بشن حملة مشددة على أولياء الأمور "أصحاب المشاعر الميتة" الذين يدينون بإجمالي 1.4 مليار دولار كان يفترض أن ينفقوها لرعاية أبنائهم لكنهم تجاهلوا ذلك.

وتتضمن الاقتراحات الحجر على الأموال المخصصة لرعاية الأطفال حال إنفاقها على المخدرات والخمور والتبغ والقمار.

الأموال التي سيتم الحجر عليها سيتم وضعها تحت مظلة نظام لإدارة الدخل لضمان إنفاقها على رعاية الأطفال.

اللجنة البرلمانية الثنائية طالبت كذلك بإحداث تغييرات كبيرة في برنامج دعم الأبناء حتى عمر 27 عاما.

واعتمدت اللجنة على تقييمات 11000 من ردود الفعل العامة خلال التحقيق الذي استمر 16 شهرا.

الوساطة الإلزامية تأتي بين 25 توصية للإصلاحات المذكورة.

وبموجب التقرير، فإن الآباء والأمهات المنفصلين سيتعين عليهم حضور جلسات استشارة مع خبراء علاقات للتفاوض بشأن ترتيبات رعاية الطفل.

المصدر: The Australian رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا