بعد أزماتها الأخيرة.. هل يهجر الأستراليون شركة Uber؟

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - منذ البداية وضعت شركة Uber المختصة بخدمات التوصيل بالسيارات من خلال تطبيقات الموبايل نفسها كمنقذة لزبائن التاكسي المحاصرين.

لكن الشركة التي كان يقودها ترافيس كالانيك، أثبتت لاحقا أن الخط بين الثقة والغرور الكارثي رفيع جدا.

العديد من المانشيتات تحدثت عن تفشي العنصرية ضد المرأة في أوبر، وقضايا الملكية الفكرية، وتسريبات أخرى تتعلق بسلوكيات مؤسسية خاطئة.

واضطر كالانيك إلى الاستقالة تحت وطأة الضغوط من المساهمين، لكن سيظل في مجلس الإدارة وفقا لتقرير أوردته صحيفة نيويورك تايمز.

الشركة تجد نفسها الآن بدون مساحة كبيرة من قياداتها التنفيذية، وبات أعضاء مجلس الإدارة يقفزون من السفينة.

لكن السؤال الآن، هل يتبع الأستراليون نفس خطى المسؤولين التنفيذيين ويهجرون "أوبر"؟

بالرغم من رغبة الأستراليين في تجنب أوبر، إلا أنهم لا يجدون أمامهم إلا خيارات ضئيلة مشابهة للتطبيق المذكور.

وكانت شركة "جوكاتش" الأسترالية المحلية قد أطلقت خدمة التوصيل بالتاكسي عام 2011، قبل أن توسع نطاقها عام 2016 لتقدم خدمة نقل شبيهة بأوبر باستخدام تطبيق المشاركة عبر الموبايل.

لكن الشركة الأسترالية تمر أيضا بمعاناة ومشكلات دفعت رئيسها التنفيذي ديفيد هولمز وأعضاء بارزين في مجلس الإدارة إلى الاستقالة.

وعلاوة على ذلك، ثمة تطبيق آخر جرى إطلاقه حديثا يدعى "آي هيل"

iHail يسمح للزبائن بركوب أقرب سيارة ممكنة لكن ما زالت الشركة قيد التقييم.

الحقيقة إذن أن أوبر ما زالت الشركة الأكبر عالميا في مجالها حيث تستفيد بشبكتها العملاقة في جذب مجموعة هائلة من السائقين والزبائن.

وتستحوذ أوبر على الحصة السوقية الأكبر، وحققت إيرادات بلغت 6.5 مليارات دولار عام 2016.

ليس من المرجح إذن أن يغادر الزبائن الأستراليون بشكل فوري شركة أوبر جراء سمعتها السيئة فقط، حيث أن الراحة تتجاوز المبادئ أحيانا.

المصدر: theconversation.com رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا