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الشاحنات تدمر الطرق الأسترالية

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: theconversation.com
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 153
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الشاحنات تدمر الطرق الأسترالية

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - تتسبب الشاحنات في تدمير الطرق الأسترالية دون أن يتحمل أصحابها تكاليف الصيانة والإصلاح الباهظة التي يتحملها دافعو الضرائب في نهاية المطاف.

 

ثمة عجز واضح بين مقدار الرسوم التي تفرض على الشاحنات المخالفة، وبين الأموال المنفقة في صيانة الطرق وتكاليف البناء، وإصلاح ما تفعله حوادث التصادم المرتبطة بالشاحنات الكبيرة، وكذلك المصروفات الناجمة عن تقليص الانبعاثات والتلوث والاختناقات المرورية، والتي يتكبدها دافعو الضرائب بقيمة تناهز 3 مليارات دولار أسترالي سنويا.

 

الرسوم الحالية التي يتحملها أصحاب الشاحنات تعتمد على رسوم التسجيل السنوية وضرائب الوقود.

 

ينبغي على أستراليا اتباع نموذج نيوزيلندا وسويسرا وبعض من الدول الأوروبية الأخرى، من خلال تقديم نظام يعتمد على الكتلة والمسافة.

 

وعلى مدى سنوات، أجريت العديد من الاستجوابات التي تطالب بتغيير نظام رسوم الشاحنات في أستراليا.

 

وفي الوقت الحالي، تجري اللجنة الوطنية للنقل والحكومة الفيدرالية تحقيقا في ذلك الأمر.

 

رسوم الشاحنات الثقيلة ما زالت مجمدة عند المستويات التي كانت عليها عام 2015-16.

في أستراليا، يتم تحديد رسوم استخدام الشاحنات للطرق عن طريق اللجنة الوطنية للنقل.

أما الرسوم السنوية لتسجيل الشاحنات فتعتمد على عوامل تتضمن عدد المحاور ومجموع كتلة السيارة.

 

المصدر: theconversation.com
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