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أستراليا: فاطمة قنديل في محاكمة سليم مهاجر: توقيعي مزور
سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - قالت معلمة مدرسة ابتدائية في سيدني إن توقيعها المنسوب لها على استمارة التسجيل في انتخابات بلدية أوبرن عام 2012 مزور.
جاء ذلك ضمن محاكمة نائب رئيس بلدية أوبرن السابق سليم مهاجر بتهمة الاحتيال الانتخابي.
فاطمة قنديل، 30 عاما، أخبرت محكمة داونينج سنتر الجمعة أنها لم تقدم استمارة تسجيل للجنة الانتخابات الأسترالية تتضمن تغيير عنوانها من ليدكومب إلى أوبرن قبيل انتخابات عام 2012.
لكن قنديل اعترفت انها كانت قد وافقت على الترشح كجزء من مجموعة مرشحين بقيادة سليم مهاجر، بالرغم من عدم امتلاكها أية اهتمامات سابقة أو ارتباط بسياسات البلديات.
وأضاف قنديل: "مجموعة من الأصدقاء اقترحوا عليّ ذلك، أحدهم سليم مهاجر".
وفي سبتمبر 2012، انتُخب سليم مهاجر عضوا بمجلس بلدية أوبرن المنحل حاليا، قبل أن يصبح لاحقا نائبا للرئيس.
ورفض مهاجر الاعتراف بالذنب في أكثر من 100 تهمة تتعلق بالاحتيال الانتخابي.
ممثل النيابة جيريمي رابك قال إن سليم مهاجر نفذ مجموعة من التكتيكات لزيادة فرصة انتخابه بالبلدية، تتضمن الترشح كجزء من مجموعة بنظام القائمة وليس النظام الفردي.
وعلمت المحكمة ان عددا من المرشحين لم يكونوا مؤهلين أصلا للترشح لأنهم ليسوا من سكان أوبرن.
وردا على سؤال من رابك إذا ما كانت تعيش في شارع جيبس بأوبرن، أجابت قنديل: "لا".
وسألها ممثل النيابة مجددا: "هل أعطيت أي شخص موافقة لتزوير توقيعك؟"، فأجابت قنديل: "لا".
لكن تيم جيم محامي مهاجر قال إن قنديل لم تتفوه بالحقيقة في أجزاء من شهادتها بعد قراءة رسالة نصية أخبرها فيها مهاجر : "عنوان استمارة تسجيلك هو 38 شارع جيبس، أوبرن".
بيد أن الشاهدة ردت على المحامي قائلة: "أنا أتفوه بالحقيقة".
وشهد اليوم الأول للمحاكمة في 15 يونيو إقرار فاطمة مهاجر شقيقة سليم مهاجر بالذنب في 77 اتهاما يتضمن تصديم بيانات زائفة أو مضللة للجنة الانتخابات الأسترالية وتنتظر حكما في وقت لاحق.
وكانت فاطمة مهاجر كذلك في قائمة المرشحين لانتخابات بلدية أوبرن.
جمال الخير، زوج فاطمة مهاجر، كان مرشحا أيضا، لكنه أخبر المحكمة أنه لم يوقع على أي استمارات تسجيل، إلا أنه اعترف بموافقته على مساعدة مهاجر.
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العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- أستراليا: فاطمة قنديل في محاكمة سليم مهاجر: توقيعي مزور
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