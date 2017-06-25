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يتسبب في انتحار الآباء .. كاتبة أسترالية تحذر من "بلطجة" نظام Child support
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - وصفت الكاتبة الأسترالية كورين باراكلوف نظام Child support في أستراليا بأنه يمارس البلطجة على الآباء ويتسم بالظلم، وطالبت بوقف تلك الممارسات.
وقالت باراكلوف في مقال بصحيفة ديلي تليجراف: "ليس نظام "سنترلينك" فحسب هو الذي يتسم بعدم الكفاءة وانتزاع الأموال من الأستراليين المتعثرين، لكن نظام child support التابع لوزارة الخدمات الإنسانية يقبع تحت نار الانتقادات كذلك".
الأخطاء المنهجية والفساد وتكتيكات البلطجة تضع الأرواح في خطر، لا سيما الرجال الذين يشكلون نسبة 90 % من أولياء الأمور الذين يتكبدون نفقات child support في أستراليا وفقا للكاتبة.
بعض وسائل الإعلام يحلو لها وصف هؤلاء الآباء بأنهم أصحاب "مشاعر ميتة"، ويعتبرون أن إنسانيتهم درجة ثانية.
في فبراير الماضي، تدفقت المانشيتات بشأن الفوضى الضخمة في فضيحة سنترلينك الخاصة باسترداد "ديون" من بعض المستفيدين من النظام.
وفي ذلك الوقت، قال وزير الخدمات الإنسانية ألان تودج إن الحكومة أعلنت تلك التغييرات لرفع مستوى العدل.
وفحص المحامون قانونية مطالبة سنترلينك العديد من الأشخاص بديون زائفة غير مستحقة.
النائبة العمالية ليندا بورني، طالبت البوليس الفيدرالي الأسترالي لتحديد إذا ما كان دودج قد انتهك القانون بعد كشفه للإعلام معلومات شخصية لمستقبلي نظام الرعاية الاجتماعية.
والآن يشير إصبع الغضب إلى نظام Child support.
كيث أوين، المتحدث باسم حركة متنامية تدعو إلى إصلاح هذا النظام وضرورة تحليه بالعدالة تحمل اسم Child Support Australia — Time for Reform and Fairness قال لشبكة نيوز كورب: "بصفتي مستشارا معتمدا لقضايا الرجل والأسرة، أعرف بشكل شخصي بعض القضايا التي يواجهها الرجال على مدى سنوات في سياق الانفصال في العلاقات والطلاق".
واستطرد: "ومع ذلك، فلم أكن مهيئا لتلقي المعلومات التي خلص إليها مؤخرا دراسة بحثية تتعلق بكيفية تنفيذ وكالة Child support عملها".
ومضى يقول: "اعتراني القلق بشأن عدد الأشخاص في الحركة ذوي الميول الانتحارية، وقضيت الكثير من الوقت في مساعدتهم، وأحيانا كنت أتصل بالشرطة عندما ألاحظ سلوكيات انتحارية محتملة".
وأردف: "عندما اتصلت بألان تودج مباشرة، أجابني بشكل لولبي بأنهم لا يحتفظون بإحصائيات الانتحار وجرائم القتل، لكني علمت لاحقا أنهم يحتفظون بها، إلا أنهم يفضلون جعلها في طي الكتمان، والآن مضى أكثر من عام وما زلنا نبحث عن إجابة".
وعلمت نيوز كورب أن 250 خطابا على الأقل أرسلت إلى أعضاء برلمان في أنحاء أستراليا تطالب بالتدخل.
نظام child support ينبغي أن يعدل بين الأب والأم
الكثير من القصص الشخصية المروعة المرتبطة بالأمر لا يمكن نشرها تحت نطاق قانون الأسرة، الذي يحظر نشر الإجراءات القضائية، لكن ثمة معلومات كافية في المجال العام لفهم نطاق المشكلة.
وواصل أوين: "الأمر يتعلق بتأثيرات مأساوية على حياة الإنسان، إحصائيات الانتحار صادمة، وتبلغ حوالي 28 أسبوعيا".
ولفت أوين إلى أن نزعة الانتحار لدى الرجال المضارين من النظام المذكور تماثل ضعف المتوسط العادي في أستراليا.
وأشار إلى أن الآباء يُخبرون أنهم إذا لم يقوموا بتسوية الديون المفروضة عليهم في الحال، قد تلجأ زوجاتهن السابقات إلى تقليص حق زيارة الأبناء.
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العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
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