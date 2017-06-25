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أستراليا.. نيو ساوث ويلز تدرس دمج "فرقة الجريمة المنظمة الشرق أوسطية"
سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - تدرس نيو ساوث ويلز إنشاء وحدة شرطية نخبوية جديدة تعتمد على دمج فرقتين إحداهما تختص بمكافحة الجريمة المنظمة الشرق الأوسطية.
الوحدة المقترحة تستهدف ضبط عناصر العصابات الذين يتراوحوا بين عائلات شرق أوسطية إجرامية وعصابات الدراجات النارية المحظورة.
ومن المنتظر أن تدمج الوحدة الجديدة بين فرقتي "مكافحة العصابات"ومناهضة" الجريمة المنظمة الشرق أوسطية".
ويمثل ذلك أحد أكبر التعديلات بشأن كيفية محاربة نيو ساوث ويلز أعتى رجال العصابات في فترة تناهز 10 سنوات.
جزء من مضبوطات حملة مداهمة
مسدس مضبوط خلال حملة المداهمة
التطورات الجديدة بمثابة اعتراف من الشرطة بأن المجرمين هجروا التجمعات العرقية الإجرامية على نسق النظام القديم، ولم يعد يراودهم التردد في التعامل مع ألد خصومهم السابقين.
الفرقة الجديدة المقترحة تمثل جزءا من تعديلات سيتم تقديمها لمفوض شرطة نيو ساوث ويلز الجديد ميك فولر خلال الأسابيع المقبلة.
من جانبه، قال ديفيد هودسون نائب مفوض شرطة نيو ساوث ويلز إن دمج الفرقين يأتي ضمن خطط عديدة يتم دراستها.
وتشير التحقيقات عادة إلى وجود حالة من السيولة بين العصابات العرقية المرتبطة بتوزيع المخدرات وتصنيعها واستيرادها.
فعلى سبيل المثال، تنقل عناصر إجرامية أسيوية المخدرات مع عصابات إجرامية من البلقان، كما تمد عصابات دراجات نارية آشوريين بـ "حبوب النشوة.
وعلاوة على ذلك، فإن عناصر إجرامية أفغانية تنفذ مهمة غسيل الأموال المشبوهة بمساعدة شخصيات إيطالية الجذور.
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