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أستراليا.. دفعة المساعدة في مجال الطاقة

يحصل المستلمون المؤهلون على دفعة واحدة للطاقة

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 131
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أستراليا.. دفعة المساعدة في مجال الطاقة

سيتم دفع دفعة المساعدة في مجال الطاقة للمرة الواحدة ابتداء من 26 يونيو/حزيران 2017.

تكون فواتير الطاقة أثناء فصل الشتاء قاسية. وتساعد هذه الدفعة في استيفاء التكاليف المتزايدة.

وحتى تتأهل، يجب أن تكون مقيما في أستراليا يوم 20 يونيو/حزيران 2017، وتتلقى:

• معاش التقاعد

• دفعة الأبوة أو الأمومة المفردة، أو

• معاش دعم الإعاقة.

لا يتوجب عليكم القيام بأي شيء ولا الاتصال بأحد للحصول على هذه الدفعة.

فسوف سندفعها لكم على نفس حساب المصرف الذي نودع فيه دفعات المنتظمة كل أسبوعين.

وستصلك أيضا رسالة. قد تصلك الدفعة قبل أن تصلك رسالتك.

إذا كنت لوحدك، ستحصل على 75 دولار. إذا كان لديك شريك(ة) ستحصل على 62.50 دولار لن يتم فرض ضريبة على هذا المبلغ ولا يعتبر دخلا. ويعني ذلك عدم الحاجة لإضافته إلى بلاغ دخلك كل أسبوعين إذا كنت تعمل.

يمكنك الحصول على المزيد من المعلومات عبر:

• الاطلاع على الموقع humanservices.gov.au/energyassist

• الاتصال على الرقم *202 131 للتحدث معنا بلغتك عن خدمات ودفعات سنترلينك، أو

• إذا ساورتك أي أسئلة يمكنك طرحها علينا على الفيسبوك أو إرسال تغريدة إلى @HumanServicesAU.

 

*تختلف تعرفة المخابرات مع اختلاف مقدم خدمة الهاتف. المكالمات من الهاتف العام أو الهاتف النقال يمكن أن تسعّر بتعرفة أعلى.

 

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