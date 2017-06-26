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أستراليا.. صعود صادم للجنس تحت تأثير المخدر "تشيمسكس"
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - الاسبوع الماضى، جرى سجن الخبير الاقتصادى الاسترالى والاعلامي المالي البارز، الموظف السابق في بنك ويستباك، جيمس شراغ (55 عاما ) فى لندن لمدة خمس سنوات لقيامه بالتزويد بالمخدرات فى حفلة "تشيمسكس Chemsex" نظمها مع صديقته سارة بليتا Bleta (20عاما) وهي ممثلة ملهمة ظهرت لمرة واحدة اضافية في فيلم هاري بوتر.
لربما سمعت بمصطلح الجنس تحت تأثير المخدر او ما يطلق عليه بالانكليزية مصطلح "تشيمسكس" في سياق مثليي الجنس أو ثنائي الجنس، والآن فان ما يعرف بـ "احتفل، رفّه والعب" (Party and Play) انتقل إلى الناس العاديين وانتقل مصطلح "تشيمسكس" إلى المعجم الحضري. هذا هو كل شيء بالنسبة للأشخاص الذين يمارسون الجنس تحت تأثير طاغٍ للمخدرات، مثل الكريستال ميث crystal meth، جي هتش بي GHB، اكستاسي، الكيتامين ketamine وكوكايين.
وكتب Purveyor of hook-up pop The Weeknd أنت تدعو من خلال هاتفك صديقتك (او صديقك) برسائل نصية لتأتي لممارسة الجنس to come f*#k. في حين ان مغنية الراب Angel Haze وضعته في سياق الراب»
وقالت Ally (30) وهي من سيدني، انها لم تكن قد ذهبت إلى حفلة "تشيمسكس" في حد ذاتها، لكنها كانت سمعت الكثير عن تشيمسكس، وقالت في يوم ما، عملتُ خلال النهار في HR وليلا، كنت في الـ 25 من عمري في احدى الحفلات (partying). في حين أنني كنت أشعر دائما بالخجل قليلا في ممارسة الجنس، ومع ذلك، بفعل الكوكايين وMDMA، تغيرتُ تماما. ثم التقيت الـ DJ، الذي أعطاني أول "سحبة" (كمية صغيرة) من الكريستال (مخدر) الذي بمجرد أن تنشقته، أصبحت horny وشعرت برغبة جامحة لممارسة الجنس واختبرت تجربة جنسية متزايدة ومارست الجنس لمدة 12 ساعة على التوالي. حتى اننا كنا نتوقف فقط للذهاب إلى الحمام أو الحصول على رشفة من الماء.
ووفقا لـ Ally، أصبح الجنس قسريا واجباريا وأكثر تطرفا، حتى ان عطلة نهاية الأسبوع كانت تبدأ مبكرا وتنتهي في وقت متأخر. وأصبح العشاق الذي مارست معهم الجنس أكثر عشوائية. وقالت عندما تمارس الجنس تحت تأثير المخدر "تشيمسكس" فان ذلك يدفع للقضاء على الحدود الجنسية حيث كنا نمارس الجنس بكل اشكاله الجنس التقليدي والجنس الفموي، سمّهِ ما شئت، فعلتُ كل ذلك. بفعل المخدرات، شعرت وكأنني متوحشة جنسيا وانني فتاة سيئة. كنت انتظر بفارغ الصبر عطلات نهاية الاسبوع لاذهب الى مثل هذه الحفلات.. كنت اتعاطى الكريستال والاخرون كانوا يتعاطون الـ ice رغم ان لهما التأثير والمفعول نفسه. تعاطيت المخدر لأحصل على الجنس الجنس والسعادة. كان هذا هو الوهم. بقيت في هذه الدائرة سنتين تقريبا وما كان علي ان اعترفتُ ان لدي مشكلة وطلبتُ المشورة على يد معالج نفسي».
واعترفت ان الرجال كانوا يستخدمون المخدرات لإغراء النساء لممارسة الجنس.
ومع ذلك، لا يوجد شيء جديد عن ممارسة الجنس في حالة تغيير. يقول المستشار والمعالج كريس مرديو Chris Mordue، الذي عمل في مراكز علاج المخدرات والكحول لمدة عشر سنوات وهو الآن لديه عيادته الخاصة للعلاج، ان هذا الأمر يعود إلى العصور القديمة.. الناس يستخدمون المخدرات لأول مرة ليشعروا أنهم بحالة جيدة من الاحتكاك والاتصال. فهو يقلل من الموانع ويزيد من الثقة. الخطر هو ان المخدرات يمكن أن تصبح السائق الجنسي sexual driver ويكون لها تأثير ضار على حياتك. وتستمر الدورة.. حنين المخدرات عند ممارستك الجنس ورغبة في الجنس عند تناولك المخدرات. وفي حين أن معظم مستخدمي المخدرات الترفيهية recreational drugs لا يصبحون مدمنين، فانه لا تزال هناك مخاطر عالية مرتبطة بتناول المخدرات من الفئة أ.
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العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- أستراليا.. صعود صادم للجنس تحت تأثير المخدر "تشيمسكس"
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