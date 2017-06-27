موقع أسترالي: قوانين "اللوبي" في بلادنا "هشة"

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - تمثل جماعات اللوبي مكونا هاما في الديمقراطية، لكنها تشكل تهديدا لها في ذات الوقت إذا لم تمارس عملها بشكل صحيح.

ينبغي أن تمتلك لمثل هذه الجماعات حرية أن يكون لها كلمة، لكن النفوذ غير الملائم لبعضها يقوض المثاليات الديمقراطية، ويكلف دافعي الضرائب الكثير.

وبالنظر إلى أهميتها، يستلزم وجود جماعات الضغط تشريع قوانين عاقلة تضمن الشفافية بقدر الإمكان، وتمنع المسؤولين من التعسف في استخدام القوة.

وفي أستراليا، تتسم مثل هذه القوانين بعدم الكفاءة أو غيابها، بعكس دول أخرى اتخذت خطوات هامة في هذا الصدد، وتستطيع أستراليا التعلم من تلك الجهود.

وفي معظم الأحيان، تمتلك استراليا نظاما يمتلئ بقوانين فقيرة تتعلق بجماعات اللوبي، سواء على المستوى الفيدرالي أو الولايات.

وعلى المستوى الفيدرالي، فإن الضعف هي السمة المميزة لكل من ميثاقي السلوكيات الوزارية واللوبي.

فعلى سبيل المثال، يمنع الميثاق الأول الوزراء بعد مغادرتهم منصبهم من تقلد أي منصب مرتبط بشؤون الوزارة لمدة 18 شهرا.

لكن على سبيل المثال، عندما استقال أيان ماكفارلين وزير الصناعة والعلوم السابق ووزير الطاقة السابق من البرلمان ليرأس مجلس موارد كوينزلاند لم تجد الحكومة تضاربا في المصالح.

ويندرج ذلك تحت بند المسرحية الهزلية التي تنتهك الميثاق السلوكي قولا وفعلا.

المصدر: theconversation.com رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا