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وزير أسترالي: في القريب العاجل.. نعترف بزواج المثليين
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - قال كريستوفر باين وزير صناعة الدفاع في حكومة تيرنبول إن شرعنة زواج المثليين في أستراليا سوف يحدث "أقرب مما يتصور الجميع"
وأدلى باين بالتصريح أمام تجمع من الليبراليين المعتدلين قبل اجتماع المجلس الفيدرالي للحزب في سيدني مساء الجمعة الماضي.
وكشف الإعلامي الأسترالي أندرو بولت كاتب المقالات في "نيوز كورب" عن تصريحات الوزير في مقال بصحيفة الديلي تليجراف الإثنين.
وقال باين خلال اللقاء المذكور: "أصدقائي، نحن في الدائرة الفائزة. يتعين علينا توصيل شيئين، أحدهما المساواة في الزواج".
واستطرد: "أصدقاؤكم في كانبيرا يعملون من أجل هذا المردود، وربما يتحقق هذا الأمر أقرب مما يعتقد الجميع".
وكان رئيس الوزراء مالكولم تيرنبول قد مضى قدما في استفتاء شعبي بشأن زواج المثليين، وفقا لخطة رئيس الحكومة السابق توني أبوت.
لكن مجلس الشيوخ في نوفمبر الماضي. رفض التشريع الذي يسمح بحدوث مثل هذا الاستفتاء.
ومنذ ذلك الحين، خرجت مسألة زواج المثليين من أجندة الحكومة.
برنابي جويس نائب رئيس الوزراء الأسترالي، المتواجد حاليا في لندن، ذكر أنه يضع بؤرة تركيزه على قضايا أخرى مثل المهمة التجارية التي ينفذها في الوقت الراهن.
برنابي جويس قائد "الوطنيين" ونائب رئيس الحكومة الفيدرالي
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العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
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