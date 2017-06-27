بالصور: تعداد سكان أستراليا 2016.. إحصائيات مدهشة

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - أظهر التعداد السكاني في أستراليا لعام 2016 العديد من الإحصائيات اللافتة للنظر.

وأصبح الأستراليون أطول عمرا، وباتوا يديرون ظهورهم للأديان بشكل متزايد، ويرحبون بمهاجري آسيا أكثر من أوروبا.

وصدرت نتائج التعداد السكاني رسميا اليوم الثلاثاء في كانبيرا.

وترسم الأرقام صورة لدولة يعتريها التغير، وتسلط الضوء على المهاجرين، والتكوين العائلي، والأعمار، والانتماء الديني.

وفيما يلي أبرز النتائج الأساسية:

الأستراليون ينفصلون عن الدين

انخفض عدد الأستراليين الذين عرفوا أنفسهم كمسيحيين بشكل دراماتيكي منذ تسعينيات القرن الماضي، بينما زاد عدد الملحدين.

الأستراليون يبتعدون عن الأديان وفقا للتعداد السكاني عام 2016

وبلغت نسبة مسيحيي أستراليا ما يتجاوز قليلا 50 %، بينما كانت النسبة 74 % في تعداد 1991.

وفي ذات الأثناء، زاد عدد الأشخاص المنتمين لأديان أخرى من 2.6 % عام 1991 إلى 8.2 % العام الماضي.

الإسلام والبوذية والهندوسية هي الأديان الأكثر شيوعا على التوالي في أستراليا بعد المسيحية.

وزادت نسبة الملحدين في أستراليا إلى حوالي ثلث السكان في 2016، مقابل 16 % فحسب عام 2001.

رسم بياني يوضح توزيع الأديان في أستراليا في تعدادي 2011 و2016

أصبحنا أكبر عمرا

الأستراليون أصبحوا أكبر عمرا وأكثر سكانا

أظهرت إحصائيات 2011 زيادة عدد السكان بنسبة 8.8 % مقارنة بتعداد 2011.

وتتأهب ملبورن لانتزاع لقب "أكبر مدينة أسترالية" من سيدني.

النمو السكاني بعاصمة ولاية فيكتوريا ينمو بمقدار 1859 شخصا أسبوعيا، بينما في سيدني 1656 شخصا أسبوعيا خلال الفترة بين 2011-2016.

إقليم العاصمة الأسترالية شهد أكبر نموا سكانيا خلال الفترة المذكورة حيث بلغت الزيادة 40 ألف شخص بنمو 11 %.

وزاد عدد الأستراليين فوق 65 عاما بمقدار 665 ألف شخص منذ 2011.

مكونات العائلات الأسترالية بحسب التعداد السكاني 2016

القادمون الجدد

ربع عدد سكان أستراليا في الوقت الحالي ولدوا خارجها.

وللمرة الأولى في تاريخ أستراليا، تكون أغلبية الأشخاص الذين ولدوا بالخارج من آسيا لا أوروبا.

للمرة الأولى في تاريخ أستراليا تكون أغلبية الأشخاص الذين ولدوا بالخارج من آسيا لا أوروبا.

وتبقى إنجلترا ونيوزيلندا أكثر دولتين يأتي منها مهاجرون إلى أستراليا لكن أعداد القادمين من الصين والهند تزايدت.

وحدد التعداد السكاني الجديد أكثر من 300 لغة يتم التحدث بها داخل منازل أستراليا.

اللغات الأكثر شيوعا بعد الإنجليزية في أستراليا هي المندرية (الصينية الشمالية)، والعربية، والكانتونية والفيتنامية.

سكان أستراليا الأصليون

عرف المزيد من الأستراليين أنفسهم باعتبارهم ينتمون للأبورجينز وسكان مضيف جزر توريس بنسبة 2.8 % في تعداد عام 2016 مقارنة بـ 2.5 % عام 2011.

وكشفت الأرقام أن المتوسط العمري بين مجتمع سكان أستراليا الأصليين يبلغ 23 عاما، مقابل 38 عاما للسكان غير الأصليين.

زيادة في أعداد الأزواج المثليين

شهد تعداد 2016 زيادة هائلة بنسبة 39 % في تعداد الأزواج المثليين الذين بلغ عددهم 46800 مقابل 33700 عام 2011.

المصدر: news.com.au رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا