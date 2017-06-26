- محام أسترالي: شركتا مهاجر لا تملك إلا 32 ألف دولار
- محمد كبارة ″يبق البحصة″ في مجلس الوزراء!
- مواد سامة في جزيرة البلان.. والجهات المعنية غائبة!
- تجاذب مالي يسبق استئناف مناقشة السلسلة بعد أسبوعين
- فكرة ألمانية تحل مشكلة الغلاء السكني في أستراليا
- هل اعلن حزب الله الحرب على ميقاتي؟
- إنفوغرافيك.. العالم يتجه نحو الشيخوخة
- توقعات الأبراج ليوم June 28, 2017
- هل أصبح تقسيمها هو الحل؟ خبيرٌ دولي يدعو لإقامة دويلاتٍ في سوريا خروجاً من الأزمة.. تعرَّف على خبايا المخطط الصادم
- على أبواب حرب كبرى.. اندلاع حرب شاملة بالشرق الأوسط بات مرجحاً أكثر من أي وقتٍ مضى.. هكذا ستنشب وهؤلاء هم أطرافها
- ليبيا
- «حزب الله» يضع لبنان أمام المفاضلة بين «عدوانيْن» إسرائيلي أو إيراني
- السفارة الأميركية: نحن مع الجيش ومساعداتنا المستمرة خير دليل على ذلك
- تنقيح ضروري لقانون الانتخاب منعاً لـ «الاجتهاد» وخلاف يؤخر التشكيلات القضائية والديبلوماسية
- لماذا تقرع أمريكا طبول الحرب الكيماوية في سورية مجددا؟ وهل الأسد وحلفاؤه الروس على هذه الدرجة من الغباء لاستخدام هذا النوع من الأسلحة وفي مثل هذا التوقيت؟ وهل تتكرر فضيحة نيسان التي كشفها الكاتب الامريكي هيرش في “خان شيخون”؟
- واشنطن: إذا شن الأسد هجوماً كيماوياً فسيدفع وجيشه ثمناً باهظاً
- هجوم إلكتروني كوني
- روما يقترب من ضم المدافع الهولندي كارسدورب
- بري لإقرار «السلسلة» قبل الموازنة... ولا مجلس وزراء اليوم
- عون لوحدة طوائف المشرق العربي بوجه التحديات
- هل وقع «التيار» في فخّ قانون الإنتخاب؟
- إنْ لم تَقُم الدولةُ فباطلٌ إيمانُنا بلبنان
- قلع أظافر، غَرز سيخ، إطفاء سيجارة... يتفننون في تعنيف أولادهم
- كرامي لـ«إعادة النظر» في قانون الانتخابات
- سنة على بلدية طرابلس: «لعنة» السياسيين لم تغادرها
فكرة ألمانية تحل مشكلة الغلاء السكني في أستراليا
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - Baugruppen هو مصطلح ألماني قد يساهم في إيجاد حلول لمشكلة الغلاء السكني في أستراليا، أو على أقل تقدير العثور على سبيل جديد للبحث في المشكلة.
وإذا لم تستطع تحمل شراء منزل في مدن عواصم الولايات الأسترالية، فإن خيار ابتياع شقة سكنية يتسم بشكل عام بالغلاء والمحدودية.
العديد من الوحدات السكنية المتاحة يستهدفها المستثمرون، كما أنها تتصف بالجودة الفقيرة.
الترجمة الحرفية للمصطلح الألماني المذكور تعني "مجموعة بناء".
وتعتمد الفكرة على تعاون مجموعة من الراغبين في الشراء ويجمعون معا الأموال اللازمة لبناء وحدات سكنية متعددة.
ويستعين هؤلاء المتعاونون بمهندسين معماريين، لكن يكون لهم كلمة في تحديد الشكل الذي يرغبونه في البناء.
وبشكل عام، تركز مثل هذه الوحدات السكنية على الجودة والاستمرارية والمرافق المجتمعية المشتركة.
مخطط مشروع سكني مقترح في بيرث مشتق من فكرة إلمانية
من جانبها، قالت خبيرة الإسكان أندريا شارام: "في الوقت الراهن، لا يستطيع أصحاب الدخول المتواضعة والمتوسطة شراء شقق ملائمة لأن كافة المعروض يستحوذ عليه المستثمرون".
واستدركت: "لكن حاليا ثمة الكثير من الاهتمام بنماذج مختلفة، لا سيما من الشباب الأصغر سنا".
وكشف بحث أعدته شارام أن الضالعين في مشروع البناء الجماعي المشترك يستطيعون توفير حوالي 30 % من خلال تلك التنمية التداولية المشتقة من الفكرة الألمانية.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
أحدث الأخبار - أستراليا
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- على أبواب حرب كبرى.. اندلاع حرب شاملة بالشرق الأوسط بات مرجحاً أكثر من أي وقتٍ مضى.. هكذا ستنشب وهؤلاء هم أطرافها
- بالصور: تعداد سكان أستراليا 2016.. إحصائيات مدهشة
- في منتجع اللواء ريفي.. حتى البوركيني ممنوع ارتداءه!!
- كاترينا كيف في أجرأ جلسة تصويرية
- هل أصبح تقسيمها هو الحل؟ خبيرٌ دولي يدعو لإقامة دويلاتٍ في سوريا خروجاً من الأزمة.. تعرَّف على خبايا المخطط الصادم
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 161
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 28
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- محام أسترالي: شركتا مهاجر لا تملك إلا 32 ألف دولار
- فكرة ألمانية تحل مشكلة الغلاء السكني في أستراليا
- بالصور: تعداد سكان أستراليا 2016.. إحصائيات مدهشة
- وزير أسترالي: في القريب العاجل.. نعترف بزواج المثليين
- موقع أسترالي: قوانين "اللوبي" في بلادنا "هشة"
- أستراليا.. صعود صادم للجنس تحت تأثير المخدر "تشيمسكس"
- أستراليا.. دفعة المساعدة في مجال الطاقة
- أستراليا.. نيو ساوث ويلز تدرس دمج "فرقة الجريمة المنظمة الشرق أوسطية"
- يتسبب في انتحار الآباء .. كاتبة أسترالية تحذر من "بلطجة" نظام Child support
- أستراليا: فاطمة قنديل في محاكمة سليم مهاجر: توقيعي مزور
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)