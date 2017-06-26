فكرة ألمانية تحل مشكلة الغلاء السكني في أستراليا

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - Baugruppen هو مصطلح ألماني قد يساهم في إيجاد حلول لمشكلة الغلاء السكني في أستراليا، أو على أقل تقدير العثور على سبيل جديد للبحث في المشكلة.

وإذا لم تستطع تحمل شراء منزل في مدن عواصم الولايات الأسترالية، فإن خيار ابتياع شقة سكنية يتسم بشكل عام بالغلاء والمحدودية.

العديد من الوحدات السكنية المتاحة يستهدفها المستثمرون، كما أنها تتصف بالجودة الفقيرة.

الترجمة الحرفية للمصطلح الألماني المذكور تعني "مجموعة بناء".

وتعتمد الفكرة على تعاون مجموعة من الراغبين في الشراء ويجمعون معا الأموال اللازمة لبناء وحدات سكنية متعددة.

ويستعين هؤلاء المتعاونون بمهندسين معماريين، لكن يكون لهم كلمة في تحديد الشكل الذي يرغبونه في البناء.

وبشكل عام، تركز مثل هذه الوحدات السكنية على الجودة والاستمرارية والمرافق المجتمعية المشتركة.

مخطط مشروع سكني مقترح في بيرث مشتق من فكرة إلمانية

من جانبها، قالت خبيرة الإسكان أندريا شارام: "في الوقت الراهن، لا يستطيع أصحاب الدخول المتواضعة والمتوسطة شراء شقق ملائمة لأن كافة المعروض يستحوذ عليه المستثمرون".

واستدركت: "لكن حاليا ثمة الكثير من الاهتمام بنماذج مختلفة، لا سيما من الشباب الأصغر سنا".

وكشف بحث أعدته شارام أن الضالعين في مشروع البناء الجماعي المشترك يستطيعون توفير حوالي 30 % من خلال تلك التنمية التداولية المشتقة من الفكرة الألمانية.

المصدر: domain.com.au رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا