محام أسترالي: شركتا مهاجر لا تملك إلا 32 ألف دولار

سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - يطارد الدائنون شركتين مملوكتين لنائب رئيس بلدية أوبرن السابق سليم مهاجر من أجل الحصول على ما يقترب من 100 مليون دولار.

يأتي ذلك بينما لا يزيد قيمة ما تبقى من الحساب المصرفي للشركتين المملوكتين لرجل الأعمال إلا 32 ألف دولار في البنك، وفقا لما استمعت إليه المحكمة العليا.

ويسعى المطور العقاري ذو الجذور اللبنانية إلى وقف قرار تعيين إداريين للإشراف على الشركتين المذكورتين.

وظهر محامون ممثلون عن شركتي سليم مهاجر "سيدني بروجيكت جروب" و"إس إي تي سرفيسيس" أمام المحكمة العليا الثلاثاء ساعين في الحصول على أمر عاجل بمنع المديرين من اتخاذ خطوات إضافية تتعلق بأصول المؤسستين.

ماركوس يونغ المحامي قال للمحكمة إن تعيين إداريين للإشراف على الشركة في 16 يونيو لم يكن قرارا سليما قانونيا.

وعلمت المحكمة أن مهاجر المساهم الوحيد للشركتين عقد "اجتماعا مع نفسه" في الساعات الأولى من 16 يونيو لعزل المدير الذي مضى قدما في تعيين المشرفين الجدد بعد 12 ساعة.

وعين مهاجر شقيقته خديجة الشهيرة بـ "كات" بدلا من كينيث لي، وفقا لما صرح به "يونغ".

وتساءل القاضي: "حدث ذلك الاجتماع في الساعة 5.30 صباحا؟"

وأجاب المحامي: "لقد كنا في شهر رمضان ويستيقظ الناس باكرا لتناول السحور".

واستطرد يونغ أنه لم يكن بإمكان كينيث لي تعيين المشرفين الإداريين مايكل أندرو هوجان وكريستيان سبراولز في وقت لاحق من اليوم إذ أنه لم يكن مديرا في ذلك الوقت بعد أن عزله مهاجر.

وأردف يونغ: "الحقيقة أنه لم يكن مديرا عندما أصدر القرار ولذلك لا يصح قرار تعيين مشرفين على الشركتين".

ولفت المحامي إلى وجود أساس قانوني قوي يدحض تعيين المشرفين.

كات مهاجر شقيقة سليم مهاجر

من جهته، قال أندريه زهرا محامي المشرفين على شركتي مهاجر إنه لم يكن هناك إخطارا بقرار التعيين الذي أصدره مهاجر، مؤكدا أنه يحق للمشرفين الاعتماد على سجل المفوضية الأسترالية للأوراق المالية والاستثمارات.

ولفت إلى أن مهاجر لم يخطر لي بأنه فصله كمدير إلا بعد أن قام الأول بتعيين المشرفين.

زهرا ذكر أن شركتي مهاجر في أوضاع مالية متعثرة، لافتا إلى أن الدائنين يطاردونهما من أجل الحصول على97 مليون دولار، بينما لا يزيد ما تبقى في الحساب المصرفي للشركتين عن 32 ألف دولار فحسب.

المصدر: The Sydney Morning Herald رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا