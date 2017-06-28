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أستراليا.. تعداد 2016: في نيو ساوث ويلز.. الإسلام يزدهر والمسيحية تنحسر

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: Daily Telegraph
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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أستراليا.. تعداد 2016: في نيو ساوث ويلز.. الإسلام يزدهر والمسيحية تنحسر
الإسلام بولاية نيو ساوث ويلز في التعداد السكاني 2016

سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - كشف التعداد السكاني الأسترالي لعام 2016 الذي نشر مؤخرا ازدهارا ملحوظا للدين الإسلامي بولاية نيو ساوث ويلز.

 

وتضاعف عدد المسلمين بالولاية الأسترالية ثلاثة مرات منذ 1991، بينما تراجعت المسيحية بشكل ملحوظ.

 

وفي عام 1991، لم يكن عدد المسلمين يتجاوز 73417 في سيدني، أي حوالي 2.1 % من عدد سكان المدينة آنذاك.

 

وفي نفس العام، كان متوسط نسبة المسلمين في أستراليا بوجه عام لا يتجاوز 0.9 %.

 

لكن التعداد السكاني 2016 كشف زيادة عدد المسلمين في سيدني إلى 5.3% من إجمالي سكان المدينة، أو حوالي 253000 شخص.

 

وعلى مستوى ولاية نيو ساوث ويلز ككل، بلغ عدد المسلمين في تعداد 2016 نحو 267.6 ألف نسمة بنسبة 3.6 % من السكان.

 

وفي 1991، بلغت نسبة المسيحيين في أستراليا 74 % لكنها انخفضت إلى 52 % في تعداد 2016.

 

كما أوضحت إحصائيات 2016 أن 30 % من سكان أستراليا ملحدون، وهي نسبة تماثل ضعف ما كان عليه الحال عام 1991.

 

لقطة من تعداد سكان 2016

 

الديموغرافي الاجتماعي مارك ماكريندل قال إن حجم هبوط المسيحية مفاجئ.

واستطرد: "رغم أن الأستراليين ما زالوا شعبا يعتنق الدين إلى حد ما لكنه يعزف عن الكنيسة بشكل متزايد".

 

المصدر: Daily Telegraph
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