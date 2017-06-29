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أستراليا.. إرين سيمز: حب الأضواء يكتب نهاية سليم مهاجر
سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - لقد كان يوصف بـ "غير الملتصق" جراء قدرته على الظهور من الورطات القانونية سالما.
لكن ذلك الوضع ربما لن يدوم بعد أن وصلت ديون شركتين مملوكتين له حوالي 100 مليون جنيه، مما يجعل وضعهما تحت الإشراف الإداري حتميا.
ويمثل ذلك الأحدث في سلسلة من الأخبار السيئة التي توالت على مهاجر في الأعوام الأخيرة والتي تتضمن ما يلي:
- دمج مجلس بلدية أوبرن الذي كان مهاجر نائبا لرئيسه.
- حظر مهاجر من الإشراف على منصب عام أو إدارة الشركات.
- يواجه سلسلة من الدعاوي القضائية.
- تنتظر شقيقته فاطمة مهاجر حكما محتملا بالسجن.
-ملاحقة مكتب الضرائب الأسترالي له ولعائلته.
- انفصاله عن زوجته عيشة مهاجر.
سليم مهاجر أثناء وصوله لمحكمة "داونينج سنتر"
إرين سيمز، الغريمة اللدودة لمهاجر عندما كانا معا في مجلس بلدية اوبرن قالت لشبكة نيوز إن كل ذلك بدأ بحفل زفافه في 2015 الذي اتسم بالبذخ الشديد.
الحفل الذي شهد طائرات هليكوبتر وفرقة من عازفي الطبول وأسطولا من السيارات الرياضية ربما حقق لمهاجر شهرة محلية لكنه ايضا سلط الأضواء على البيزنس الخاص به وبلدية أوبرن.
وأضافت سيمز: "حب الأضواء سيكون سببا لسقوط سليم مهاجر، لكنه ما زال راغبا في تسليط الأضواء عليه".
وكان الثلاثاء الماضي عصيبا على مهاجر بعد أن كشفت جلسة المحاكمة أن الدائنين يسعون للحصول على مستحقاتهم لدى شركتين مملوكتين لمهاجر بقيمة تتجاوز 97 مليون دولار.
الشركتان هما "سيدني بروجكت جروب" إس إي تي سرفيسيس".
وعلمت المحكمة أن الحساب البنكي للشركتين المذكورتين لا يحتوي إلا على 32 ألف دولار فحسب.
كلتا الشركتين وضعتا تحت الإشراف الإداري بقرار من المدير كينيث لي، لكن محامي مهاجر قال إن ذلك القرار باطل قانونيا.
وزعم المحامي أن مهاجر عقد اجتماعا (مع نفسه) الساعة 5.30 صباحا أحد الأيام قبل 12 ساعة من قرار كينيث لي وأصدر أمرا بإقالة المدير وعين بدلا منه شقيقته خديجة ( كات )مهاجر.
ايرين سيمز عضوة بلدية اوبرن السابقة
وأردف المحامي أن مهاجر باعتباره المساهم الوحيد في الشركة فإنه يحق له اتخاذ قرار فردي بالإقالة.
يذكر أن حفل زفاف كات مهاجر اتسم بالإسراف هو الآخر، حيث تزوجت العام الماضي من إبراهيم ساكالاكي في منزل فاخر بسيدني في وجود فرقة من عازفي الطبول وسيارات فارهة، لكن في غياب طائرات الهليكوبتر في إشارة محتملة لحالة التقشف الجديدة التي يمر بها آل مهاجر.
صورة من حفل زفاف خديجة (كات)مهاجر وإبراهيم ساكالاكي
وقبل زفافه على عيشة ليرمونث في أغسطس 2015، كان سليم مهاجر مجرد عضو ملون بمجلس بلدية محلي لكنه لفت إليه الأنظار بحفل الزفاف الذي أغضب الجيران بعد غلق شارع تماما.
صورة من حفل زفاف سليم مهاجر عام 2015
غلق شارع من أجل حفل زفاف سليم مهاجر أشعل الكثير من الانتقادات
وبعد شهور من حفل الزفاف، تم إيقاف سليم مهاجر من ممارسة منصبه في البلدية، ثم توالت عليه الأخبار السيئة.
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