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في أستراليا.. مسؤول الفاتيكان رقم 3 تحت مقصلة الاتهامات الجنسية

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: abc.net.au
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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في أستراليا.. مسؤول الفاتيكان رقم 3 تحت مقصلة الاتهامات الجنسية

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) -  قال الكاردينال الأسترالي جورج بيل والمسؤول المالي بالفاتيكان إنه يتطلع لموعد محاكمته بعد اتهامه رسميا بارتكاب اعتداءات جنسية.

 

وحددت السلطات الأسترالية 18 يوليو المقبل موعدا لمثول الكاردينال الكاثوليكي البارز أمام محكمة بملبورن بعد أن اتهمته شرطة فيكتوريا رسميا وأخطرت ممثليه القانونيين بذلك.

 

وقال بيان أصدرته الأبرشية الكاثوليكية بسيدني: "الكاردينال بيل سوف يعود إلى أستراليا أقرب وقت ممكن لتبرئة سمعته في أعقاب نصائح، وبعد أخذ موافقات من أطبائه الذين سوف يقدمون له المشورة خلال السفر".

 

وأردف البيان: "لقد أنكر بيل بشدة كافة الادعاءات المنسوبة له".

 

ومن المتوقع أن يدلي جورج بيل ببيان إضافي من روما.

 

شين باتون، نائب مفوض شرطة فيكتوريا قال للشرطة إن الاتهامات الموجهة لجورج بيل تتعلق بالعديد من الشكاوى.

 

وينتظر الجميع قرارا قضائيا الأسبوع المقبل لتحديد إذا ما كان بالإمكان نشر تفاصيل عن طبيعة الاتهامات حيث تعقد جلسة محاكمة في هذا الشأن يوم 6 يوليو المقبل.

 

وكانت الشرطة قد أكدت في يوليو الماضي أنها تحقق رسميا في الشكاوى جورج بيل والتي تعزي أحداثها إلى سبعينيات القرن الماضي.

 

لكن الكاردينال بيل دائما ما ينكر أي ضلوع له في تلك الادعاءت ويصر على براءته زاعما أنها جزء من "حملة تشويه إعلامية" لكنه لفت إلى استعداده التعاون مع السلطات المختصة.

 

وفي أكتوبر الماضي، طار ثلاثة من شرطة فيكتوريا إلى روما لاستجواب جورج بيل.

 

ويشغل بيل منصب رئيس الشؤون المالية في الفاتيكان ويعتبر في المركز الثالث من حيث المكانة في المؤسسة الكاثوليكية الأم.

 

المصدر: abc.net.au

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