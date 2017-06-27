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أستراليا تنفجر "غضبا" بعد فضيحة "قرية المعاشات"
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - دعا حزب العمال والخضر وألان فيلز الرئيس السابق للمفوضية الأسترالية للمنافسة وشؤون المستهلك الحكومة إلى إجراء تحقيق فيدرالي عاجل بشأن انتهاكات ومعاملات مهينة لكبار السن في "قرية المعاشات" التابعة لشركة "أفيو جروب".
وفي سلسلة من القصص الخبرية، كشفت فيرفاكس ميديا وبرنامج "فور كورنرز" بشبكة إيه بي سي ممارسات مشبوهة مهينة لكبار السن على أيدي القائمين على إدارة "قرية المعاشات".
من جانبه، انتقد قائد المعارضة الفيدرالي بيل شورتن استغلال الأشخاص الضعفاء في القرية، ودعا إلى إصلاحات عاجلة في أعقاب التسريبات.
ألان فيلز دعا إلى ضرورة قيام المؤسسات المعنية برد فعل قوي لتطهير قطاع رعاية المسنين
شورتن ذكر الثلاثاء الماضي إنه مستعد للعمل مع رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تيرنبول لحل مشكلات قطاع رعاية كبار السن مضيفا أن الشركات الكبيرة التي تعامل الأستراليين المسنين الضعفاء بالطريقة التي شاهدناها ينبغي استبعادها.
واستطرد: الدولة التي تعامل مسنيها على هذا النحو الذي شاهدناه في التلفاز ينبغي أن تخجل من نفسها".
وتابع: "نحن في حاجة لبذل الكثير من الجهود الإضافية لمعاملة المسنين جيدا".
ومضى يقول: "نحن في حاجة إلى بذل المزيد لضمان معاملة أفضل للمسنين، إذا لم نواجه التحديات التي تجابه رعاية كبار السن الآن، سيكون الأمر أكثر صعوبة مستقبلا".
وتدير شركة "أفيو جروب" على مدى ربع قرن مراكز لرعاية كبار السن وأصحاب المعاشات، وتشتهر باسم "قرية المعاشات".
أما البروفيسور فيلز فقد وصف مخالفات قرية المعاشات بأنها مشكلة القرن داعيا لقرارات عاجلة من الحكومة والجهات المشرفة.
ولفت إلى أن تحقيقات وسائل الإعلام في مخالفات القرية أيقظت فوهة البركان.
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