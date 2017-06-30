لماذا يحب الصينيون منتجات أستراليا؟ تعرف على السبب

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - تشهد أستراليا في الآونة الأخيرة ظهور نمط جديد من البيزنس لكنه ليس على تراب الدولة، بل يذهب إلى الخارج وتحديدا في الصين.

ويحاول البيزنس الجديد الاستفادة من التوسع الكبير في السوق الصينية.

النمو الصيني يمنح فرصا لا تتواجد في الأسواق بطيئة التحرك في الدول المتقدمة.

وعندما فتحت الصين أبوابها للتجارة الدولية والاستثمارات في سبعينيات وتسعينيات القرن المنصرم، نقل المصنعون الأستراليون عملياتهم إلى الصين لتصنيع منتجات أرخص تكلفة.

وفي ذلك الوقت، كانت السوق الصينية ما زالت صغيرة لذلك لم يكن هناك إلا قدر ضئيل من الاهتمام بهذا البيزنس وعاد الأستراليون أدراجهم مجددا إلى بلادهم ودول خارجية أخرى.

وبعد 20 عاما، انضمت الصين لمنظمة التجارة العالمية وحقق اقتصادها نموا لافتا، وباتت السوق الصينية جاذبة للشركات الأسترالية التي بدأت في تنفيذ أنشطة بالدولة الأسيوية.

والآن، أسست حوالي 3000 شركة صينية متوسطة وصغيرة مشروعات في الصين.

وقال أحد رجال الأعمال المرتبطين بمشروعات في الصين: "بمجرد أنك تنتمي لأستراليا في الصين، فإن ذلك يمنحك سمعة طيبة تتعلق بجودة منتجك، مما يساعدنا بشكل خاص في مواجهة المتنافسين الدوليين".

يذكر أن المستهلكين الصينيين يولون ثقة اكبر في الأجانب القادمين من بلدان تنتشر فيها تلك الخدمات قبل وقت طويل من بزوغها في الدولة الأسيوية.

وينطبق ذلك بشكل خاص على صناعة الغذاء لا سيما في أعقاب الكثير من تقارير تلوث المنتجات الصينية مما جعل المستهلكين هناك يضعون ثقتهم بشكل أكبر في الأجانب القادمين من أقطار تتمتع بمعايير سلامة غذائية قوية مثل أستراليا.

المصدر: theconversation.com رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا