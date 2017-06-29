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المصنفة ايضاً في: استراليا, اخبار الجالية اللبنانية والعربية

سليم مهاجر لمحكمة أسترالية: أنا لا أكذب

آخر تحديث: منذ 9 دقيقة
المصدر: The Sydney Morning Herald
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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سليم مهاجر لمحكمة أسترالية: أنا لا أكذب

سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - قال رجل الأعمال اللبناني الأصل سليم مهاجر إن الزعم بأنه يكذب بشأن عقده اجتماعا في الساعة الخامسة والنصف فجر 16 يونيو بغرض عزل مدير اثنتين من شركاته أمر غير صحيح مؤكدا أنه يتفوه بالحقيقة.

 

جاء ذلك خلال وقوفه داخل منصة الشهود داخل المحكمة.

 

مهاجر، المطور العقاري الملون، والنائب السابق لرئيس بلدية أوبرن تقدم بدعوى قضائية يطعن فيها على قرار تعيين إداريين للإشراف على شركتيه "سيدني بروجيكت جروب" و"إس إي تي سرفيسيس".

 

وعلمت المحكمة العليا في سيدني أن ديون الشركتين المملوكتين لمهاجر بلغت حوالي 100 مليون دولار، بينما لا يتجاوز رصيدهما المصرفي 32 ألف دولار.

 

وقال مهاجر للمحكمة إنه عقد اجتماعا في تمام الساعة 5.31 صباح الجمعة 16 يونيو، لإقالة كينيث لي المدير الوحيد للشركتين قبل 12 ساعة فحسب من سعي الأخير لتعيين إداريين للإشراف على الشركتين.

 

وادعى مهاجر أن قرار كينيث لي بتعيين الإداريين باطل قانونا لأنه كان قد عين شقيقته خديجة (كات) مهاجر مديرة للشركة.

 

أيان بايك المحامي الممثل للإداريين الجدد ذكر بشكل متكرر في جلسة الخميس أن مهاجر لم يعقد اجتماعا في الوقت المذكور.

 

لكن مهاجر قال إنه عقد الاجتماع في مكتبه في "سيفتون" بحضور شقيقته ومساعده الخاص ومحاميه.

 

وسأله بايك: "هل أيقظت كل هؤلاء الساعة 5.30 فجرا لحضور الاجتماع؟

 

وأجابه مهاجر: "إنه أمر طبيعي أثناء شهر رمضان".

 

ولفت إلى أن حاسوبه الشخصي كان يحتوي على ملاحظات توضح اعتزامه إقالة كينيث لي.

 

وردا على سؤال لماذا لم يحضر الملف إلى المحكمة كدليل على صحة كلامه، قال مهاجر إنه لم يكن شيئا متاحا مضيفا أنه لم يحفظ الملف داخل جهاز الكمبيوتر بصيغة الوورد.

 

وأضاف أنها كانت صفحة واحدة وقام بوضعها على "السكانر" وحفظها.

 

وعاد بايك ليتهم مهاجر بالكذب بشأن حدوث الاجتماع، إلا أن محامي مهاجر ماركوس يونغ أخبر المحكمة أن شهادة موكله تثبت أنه يتفوه بالحقيقة.

 

وعلمت المحكمة أن خديجة مهاجر لم تحضر الاجتماع لأن طفلها الصغير يعاني من مشكلات في التنفس.

 

المصدر: The Sydney Morning Herald
رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا

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