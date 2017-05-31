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بدءا من 1 يوليو.. أستراليا تصعق بائعي العقارات بقانون جديد

آخر تحديث: منذ 6 دقيقة
المصدر: domain.com.au
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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بدءا من 1 يوليو.. أستراليا تصعق بائعي العقارات بقانون جديد
قانون جديد مع أول يوليو يلزم البائعين إثبات أنهم مواطنون أستراليون عند بيع عقار بمبلغ 750 ألف دولار أو أكثر

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - تُرك أصحاب المنازل وسماسرة العقارات في أستراليا في الجانب المظلم بشأن بعض التغييرات الصغيرة غير المعروفة في موازنة 2017-18.

 

ويحذر خبراء القطاع العقاري من أن التغييرات المذكورة ستؤثر بشكل هائل على السوق.

وفي الوقت الحالي، فإن البائعين الذين تبلغ مبيعاتهم العقارية قيمة 2 مليون دولار على الأقل مطالبين بتقديم شهادة "براءة ذمة" لإثبات أنهم ليسوا مستثمرين أجانب.

 

وإذا أخفقوا في فعل ذلك، يتم سحب 10 % من قيمة المبيعات لصالح مكتب الضرائب الأسترالي.

 

لكن مع بداية يوليو 2017، تنص تغييرات الموازنة على أن أي شخص تبلغ مبيعاته العقارية 750 ألف دولار على الأقل سيتعين عيلهم تقديم نفس الشهادة، وإلا يخصم منهم 12.5 % من قيمة المبيعات لصالح مكتب الضرائب الأسترالي.

 

 

ومن المنتظر أن يؤثر القانون الجديد على 60 % من سوق العقار الأسترالي واسع النطاق مقارنة بـ 11 % فحسب في القواعد القديمة، وفقا لبيتر مالوني الرئيس التنفيذي لشركة الوساطة القانونية "جلوبال إكس".

 

وأضاف أن ما يزيد الأمر سوءا هو جهل العديد من البائعين بالشروط الجديدة.

 

وتابع: "لم تتواصل الحكومة الفيدرالية بالمواطنين لإبلاغهم بالتطورات".

 

المصدر: domain.com.au
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