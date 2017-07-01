إحصائيات: الرهون العقارية ترهق الأستراليين

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - تتسبب زيادة أعباء ديون الرهن العقاري التي يتكبدها الأستراليا في إحداث تأثيرات تمتد لكل شي ء تقريبا.

وكشفت دراسة جديدة أن الضالعين في ديون رهون عقارية يضطرون للعمل فترات أطول من غيرهم من أجل توفير الأموال اللازمة للسداد.

وأوضحت الدراسة أن فترات العمل لأصحاب الوحدات السكنية بنظام الرهون العقارية الذين تتراوح أعمارهم بين 45-64 تتزايد بنسبة 40 % لكل قرض تبلغ قيمته 100 ألف دولار أسترالي.

وعلاوة على ذلك، ثمة رابط أيضا بين التغييرات في أسعار المنازل ومعدل الإنفاق.

ولكل زيادة 100 ألف دولار أسترالي في قيمة منزل شخص ما، يتزايد معدل إنفاقه السنوي بنسبة 1500 دولار أسترالي.

وبحسب الإحصاائيات، فإن نسبة اصحاب المنازل البالغين من العمر 25 عاما أو أكثر الذين يرتبطون بديون رهون عقارية تزايدت من 42 % عام 1990إلى 56 % عام 2013.

كما تصاعدت أعباء الرهون العقارية في الحقبة العمرية السابقة للمعاش، حيث تشير الدراسة إلى تضاعف نسبة أصحاب المنازل بين 45-54 عاما الذين ترهقهم ديون الرهون العقارية من 36 % إلى 71 %.

أما الفئة العمرية بين 55-64 عاما فقد تضاعفت النسبة 3 مرات تقريبا من 14 % إلى 44 %.

المصدر: theconversation.com رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا