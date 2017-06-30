بالصور..تفاصيل ضبط مراهقين في غرب سيدني

سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - ألقت السلطات الأسترالية القبض على مراهقين في غرب سيدني بتهمة بيع السلاح والمخدرات في إطار حملة أمنية مستترة لمكافحة الإرهاب.

وكشف لمسؤولون وجود علاقة مع قضية خلية إرهابية في غرب سيدني عام 2015.

وألقى رجال المباحث القبض على بلال علم الدين وساميمجان عزاري، البالغين من العمر 18 عاما، في أوبرن غرب سيدني مساء الجمعة.

الثنائي يرتبطان بصلة قرابة بأشخاص ضبطوا في عمليات إرهابية سابقة.

وتمكنت عناصر المباحث من الإيقاع بالمراهقين بعد أن باعوا، على نحو يفتقد الذكاء والفطنة، أسلحة ومخدرات إلى عناصر أمنية متنكرة أثناء عملية دامت شهرين.

شرطة مكافحة الإرهاب تلقي القبض على مراهقين في أوبرن الجمعة

الصفقات المذكورة حدثت في عدة مناسبات، بعضها داخل سيارات.

المراهقان، من ميريلاندز وتونجابي، متهمان كذلك بالإتجار في 11 أوقية من الكوكايين.

وأرسل علم الدين قبلات على الهواء لعائلته التي تجلس في قاعة عامة بمحكمة باراماتا المختصة بنظر الكفالة، حيث ظهر من خلال رابط فيديو.

ولم يتقدم المتهم بطلب للخروج بكفالة، وكذلك لم يفعل عزاري.

المراهقان متهمان ببيع أسلحة ومخدرات إلى عناصر أمنية متنكرة

ووجه إلى المراهقين 17 اتهاما، تتضمن الإتجار في أسلحة ومخدرات.

وكان عزاري قد ألقي القبض عليه سابقا في إطار مداهمات أمنية واسعة النطاق لمكافحة الإرهاب عام 2014، لكن جرى إطلاق سراحه بدون اتهامات.

إلقاء القبض على اثنين من المراهقين لا يتجاوز عمرهما 18 عاما بتهمة الاتجار في الأسلحة والمخدرات

وتم ربط المتهم بخلية غرب سيدني الإرهابية بعد أن سبق إدارجه ضمن 18 شخصا مشتبه بهم قال البوليس الفيدرالي إنهم يؤيدون داعش وعلى استعداد لتنفيذ هجمات إرهابية.

أقارب بلال علم الدين أثناء مغادرته محكمة باراماتا السبت

طلال علم الدين، أحد أقارب بلال علم الدين، متهم بإمداد أسلحة استخدمها المراهق المتطرف فرهاد جبار في قتل محاسب شرطة نيو ساوث ويلز كورتيس تشينغ في باراماتا.

المصدر: The Sydney Morning Herald رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا