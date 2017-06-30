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المصنفة ايضاً في: استراليا, اخبار الجالية اللبنانية والعربية

أستراليا.. سليم مهاجر يخسر دعوى قضائية عاجلة

آخر تحديث: منذ 23 دقيقة
المصدر: The Sydney Morning Herald
رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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أستراليا.. سليم مهاجر يخسر دعوى قضائية عاجلة
اثنتان من شركتي سليم مهاجر وضعتا تحت الإشراف الإداري

سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - خسر نائب رئيس بلدية أوبرن السابق سليم مهاجر دعوى قضائية عاجلة لإبطال قرار تعيين إداريين للإشراف على اثنتين من شركاته.

 

يأتي ذلك بعد ان بلغت ديون الشركتين ما يتجاوز 100 مليون دولار، بينما لا تملكان إلا 32 ألف دولار في حسابهما المصرفي.

وأعلن قاضي المحكمة العليا ستيفان روب الجمعة أن الإداريين جرى تعيينهما بشكل مشروع للإشراف على شركتي "سيدني بروجكت جروب" و"إس إي تي سرفسيس".

 

وقال القاضي روب إنه ليس مقتنعا بما يكفي بالدليل الذي قدمه سليم مهاجر لدعم قضيته.

 

وبالرغم من ذلك، لفت القاضي أنه ليس ضروريا عمل نتائج مباشرة تتعلق بمصداقية أدلة سليم مهاجر.

 

وعلمت المحكمة أن الشركتين مدينتان بحوالي 100 مليون دولار للدائنين، وأن الحساب البنكي لهما لا يحتوي إلا على 32 ألف دولار.

 

وذكر القاضي أن إفلاس الشركتين أمر مرجح جدا لكنه أضاف أن ثمة دليل على أنهما ضالعتان في مشروعات عقارية جوهرية تقترب من الاكتمال.

 

وفي 16 يونيو، اتخذ مدير الشركتين آنذاك كينيث لي قرارا بتعيين مايكل هوجان وكريستيان سبراولز للإشراف الإداري الطوعي على الشركتين بعد تراكم الديون.

لكن مهاجر قال إنه عقد اجتماعا قبل قرار التعيين الساعة 5.30 فجر 16 يونيو وأقال كينيث لي، إلا أن المحكمة لم تقتنع.

 

المصدر: The Sydney Morning Herald
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