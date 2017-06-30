كاتب أسترالي: محاكمة الكاردينال جزء صغير من القصة

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - قال الكاتب الأسترالي بيتر فيتزسيمونز إن الاتهامات الجنسية التي وجهتها شرطة فيكتوريا رسميا للكاردينال جورج بيل المقرر مثوله أمام المحاكمة إنما تمثل جزءا ضئيلا من القصة واسعة النطاق حول العالم.

وأضاف في مقال بصحيفة سيدني مورنينج هيرالد الأسترالية: "لا أمتلك حقيقة رؤية ثابتة تتعلق ببراءة أو إدانة الكاردينال جورج بيل في الاتهامات الخطيرة ضده بالانتهاكات الجنسية للأطفال، ولا أسعى إلى استباق العملية القضائية في ذلك الشأن".

واستدرك: "لكن مهما حدث في تلك القضية، يجدر بنا أن ننوه إلى أن اللجنة الملكية التي كانت حكومة جيلارد قد أمرت بتشكيلها للتحقيق في الانتهاكات الجنسية التي تعرض لها أطفال أستراليا أنجزت الكثير في تسليط بؤرة الضوء على الفظائع المروعة للانتهاكات الجنسية التي ارتكبها رجال دين كاثوليكيون على مدى عقود".

واستطرد: "الاتهامات الموجهة ضد الكاردينال بيل، أعلى رتبة كاثوليكية يتم اتهامها، جذبت انتباه العالم إلى أن أستراليا الدولة الوحيدة في العالم الي صعدت بمستوى تحقيقات الانتهاكات الجنسية ضد الإطفال إلى مستوى لجنة ملكية".

وعلاوة على ذلك، فإن ما حدث يمثل إلهاما لضحايا آخرين من ضحايا التحرش الجنسي حول العالم لتحقيق العدالة.

وضرب الكاتب مثالا إلى بيان أصدره جروب أمريكي يحمل اسم "شبكة الناجين من انتهاكات القساوسة" قال فيه: "نأمل أن يؤدي التحقيق الطويل والممتد الذي أجرته الحكومة الأسترالية في الانتهاكات المؤسسية إلى إلهام دول أخرى لاتباع نفس الخطوات، وعقد جلسات استماع مشابهة".

وواصل الكاتب: "جورج بيل جزء صغير من القصة برمتها لكن اتهامه رسميا انتصار للقانون ولضحايا الانتهاكات في العالم".

المصدر: The Sydney Morning Herald رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا