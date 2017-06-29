في أستراليا.. البنوك تستعد لصفع مستثمري العقارات

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - يواجه مستثمرو العقارات في أستراليا المزيد من الآلام المنتظرة ناجمة من زيادة محتملة مؤكدة جديدة في سعر الفائدة ينتظر أن تعلن عنها البنوك الأربعة الكبرى.

وقالت صحيفة سيدني مورنينج هيرالد: "المناقشات السياسية الحامية التي تدور حول البنوك الأسترالية سينجم عنها اتخاذ قرار تقليدي منعزل برفع سعر الفائدة".

وأضافت: "الصعود المذكور يستهدف مجموعة واحدة على وجه الخصوص، ألا وهي المستثمرين العقاريين".

وليست هذه المرة الأولى التي تحمل فيها البنوك مستثمري العقارات أعباء زيادة سعر الفائدة.

وفي يونيو الماضي، رفعت البنوك الأربعة الأسترالية الكبرى أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 0.3 إلى 0.35 % في القروض التي تعتمد على نظام "الفائدة فقط".

محللو مؤسسة مورجان ستانلي قالوا إن زيادة أسعار الفائدة تضيف حوالي 900 ألف مليون دولار إضافية إلى الأرباح السنوية للبنوك الأربعة.

لكن بالرغم من ذلك، لم يحدث أبدا أن اصطف السياسيون أو الإعلام لانتقاد طمع المسؤولين عن البنوك الأسترالية.

ما يجعل البنوك الأسترالية تتصرف على هذا النحو من الحرية هي تلك الإشادة التي تحظى بها من السياسيين، والموافقة الضمنية من الهيئات المشرفة على رفع أسعار الفائدة طالما أن التكلفة الأكبر وراء ذلك يتحملها المستثمرون العقاريون والزبائن الذين يندرجون تحت مظلة نظام "الفائدة فقط".

ويعني ذلك أن المستثمرين العقاريين سوف يتحملون القسط الأكبر من أي ارتفاعات مستقبلية منتظرة.

المصدر: The Sydney Morning Herald رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا