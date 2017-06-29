إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | استراليا | في أستراليا.. البنوك تستعد لصفع مستثمري العقارات
المصنفة ايضاً في: استراليا

في أستراليا.. البنوك تستعد لصفع مستثمري العقارات

آخر تحديث: منذ 40 دقيقة
المصدر: The Sydney Morning Herald
رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 149
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
في أستراليا.. البنوك تستعد لصفع مستثمري العقارات

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - يواجه مستثمرو العقارات في أستراليا المزيد من الآلام المنتظرة ناجمة من زيادة محتملة مؤكدة جديدة في سعر الفائدة ينتظر أن تعلن عنها البنوك الأربعة الكبرى.

 

وقالت صحيفة سيدني مورنينج هيرالد: "المناقشات السياسية الحامية التي تدور حول البنوك الأسترالية سينجم عنها اتخاذ قرار تقليدي منعزل برفع سعر الفائدة".

 

وأضافت: "الصعود المذكور يستهدف مجموعة واحدة على وجه الخصوص، ألا وهي المستثمرين العقاريين".

 

وليست هذه المرة الأولى التي تحمل فيها البنوك مستثمري العقارات أعباء زيادة سعر الفائدة.

 

وفي يونيو الماضي، رفعت البنوك الأربعة الأسترالية الكبرى أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 0.3 إلى 0.35 % في القروض التي تعتمد على نظام "الفائدة فقط".

 

محللو مؤسسة مورجان ستانلي قالوا إن زيادة أسعار الفائدة تضيف حوالي 900 ألف مليون دولار إضافية إلى الأرباح السنوية للبنوك الأربعة.

 

لكن بالرغم من ذلك، لم يحدث أبدا أن اصطف السياسيون أو الإعلام لانتقاد طمع المسؤولين عن البنوك الأسترالية.

 

ما يجعل البنوك الأسترالية تتصرف على هذا النحو من الحرية هي تلك الإشادة التي تحظى بها من السياسيين، والموافقة الضمنية من الهيئات المشرفة على رفع أسعار الفائدة طالما أن التكلفة الأكبر وراء ذلك يتحملها المستثمرون العقاريون والزبائن الذين يندرجون تحت مظلة نظام "الفائدة فقط".

 

ويعني ذلك أن المستثمرين العقاريين سوف يتحملون القسط الأكبر من أي ارتفاعات مستقبلية منتظرة.

 

المصدر: The Sydney Morning Herald
رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا

إعلانات Zone 5B

[CLOSE]

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

أحدث الأخبار - أستراليا

المزيد >

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)