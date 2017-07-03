تعداد 2016: أستراليا شعب "العواجيز"

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - دق التعداد السكاني عام 2016 والذي نُشر مؤخرا ناقوس الخطر بشأن تنامي نسبة كبار السن في أستراليا.

وتشير الإحصائيات إلى تزايد نسبة المسنين بين صفوف الشعب الأسترالي، مما يعني عدد أقل من دافعي الضرائب.

وأظهر التعداد السكاني عام 2016 أن الاشخاص فوق وتحت سن العمل باتوا يمثلون 52 % من عدد سكان أستراليا.

الزيادة النسبية في عدد المسنين تمثل ضغطا على الاقتصاد والموازنة.

وبشكل عام، يتسبب النمو السكاني في تداعيات عميقة على الحياة الأسترالية.

وتفتقد أستراليا وجود سياسة أو إستراتيجية سكانية شاملة.

وعلى مدى السنوات، أوصت العديد من الاستجوابات بمثل هذه السياسة.

وفي المعتاد، تتركز السياسات في هذا الصدد على المواليد والهجرة.

وكجزء من عملية إعادة البناء بعد الحرب، تبنت أستراليا هدفا لنمو سكاني 2 %.

وكانت الهجرة الجماعية إلى أستراليا أحد الملامح المميزة، مع تشجيع الأزواج على الإنجاب والتحذير من مواجهة الفناء.

وكان استجواب وطني عام 1975 حول السكان بمثابة لحظة ملحوظة في الديموغرافية الأسترالية.

وخلص الاستجواب إلى أن أستراليا لا ينبغي أن تمارس تأثيرا من أجل النمو السكاني.

وتم مراجعة السياسة السكانية في تسعينيات القرن الماضي من خلال المجلس القومي للإسكان.

وفي تقريره عام 1994، لم يحدد المجلس عددا مثاليا من التعداد السكاني بالنسبة لأستراليا، لكنه دعا مجددا إلى سياسة استعداد تعتمد على رد الفعل.

وتجدد الاهتمام في السياسة السكانية المستدامة عام 2010 في أعقاب التصديق المشبوه على ما يسمى "أستراليا الكبيرة".

توني بيرك تقلد منصب وزير السكان لمدة تناهز 6 شهور حتى جرى توسيع نطاق الحقيبة الوزارية، ثم اختفت كلمة "السكان" لاحقا من أي لقب وزاري.

وبعد تحقيق شامل، تم الإعلان عام 2011 عن إستراتيجية سكانية دائمة لأستراليا.

وبالرغم من كافة هذه الاستجوابات والتحقيقات لإنشاء سياسة سكانية لكن الحكومات الأسترالية المتعاقبة لم تستجب حتى الآن بالشكل الملائم.

المصدر: theconversation.com رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا