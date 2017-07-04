- فيديو: أتراك يطالبون بترحيل السوريين بعد إقدام شابين على تصوير فتيات في الشاطئ
- بطاقات الائتمان في أستراليا.. لماذا لا تتسم بالوضوح؟
- أستراليا.. مهرجان سيدني لعيد الفطر السعيد 2017 الألاف يلتفون حول نهج الإعتدال نهج المشاريع
- الإعلام القطري..
- توقعات الأبراج ليوم July 4, 2017
- «لغمٌ» متعدّد الهدف يلاقي الخلْط «غير البريء» بين النازحين والإرهاب
- واشنطن تضغط على قطر لتقديم «تنازلات» تمهد لمفاوضات
- إيناسيو باق والزمالك في حسابات شائكة
- سياسيون لبنانيون ضد تعويم نظام دمشق: عودة النازحين السوريين تكون عبر الأمم المتحدة
- لبنان: هل تقتحم الملفات المتفجرة مجلس الوزراء غداً؟
- النزوح ضاغط... والكهرباء متوتّرة... و"السلسلة" تلفّ على رقاب الطلّاب!
- تحذيرات استخباراتية من «الهجرة المعاكسة».. لبنان على «قائمة» «داعش»
- النازحون والمخيّمات: قنابل موقوتة عسكرياً وسياسياً
- مخاوف مِن تحوُّل قضية النازحين «قميص عثمان»!؟
- «زيّ ما هيِّي» بالقانون.. وبالإكراه
- الأمم المتحدة ترفض التعاون مع المحكمة الدولية: رود لارسن يخفي معلومات!
- غليان عين الحلوة: من حرب البيانات إلى التوعّد باغتيالات
- القوات: الحريري معنا في ملف النازحين
- طرابلس ـ المنية ـ الضنية: ما حدا مرتاح
- النسبيّة «تُحاصر» الصوت العلوي في الشمال
- قانون الانتخاب يُنهي «أسطورة» الصوت الأرمني في المتن
- اجندة وطنية للمواجهة ام اجندة حزب الله؟
- قطر في إتجاه الهاوية عن سابق تصور وتصميم
- فرصة ضائعة أخرى للبنان وللمشرق
- أميرات وأمراء سعوديون بملابس البحر على يخت ثمنه 160 مليون دولار (فيديو وصور)
بطاقات الائتمان في أستراليا.. لماذا لا تتسم بالوضوح؟
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - ينفق الأستراليون نحو 48 مليار دولار أسترالي شهريا على بطاقات الائتمان والخصم المصرفية.
لكن الرسوم تتباين بين هذه البطاقات، كما أن "نقاط المكافأة" المرتبط بها أحيانا ما تصيب المستخدمين بالارتباك.
وطالب تقرير حديث البنوك بمكاشفة الزبائن بشكل مباشر بالرسوم المفروضة عليهم مثلما هو الحال في ماكينات الصراف الآلي "إيه تي إم".
وتتعاون الحكومة الفيدرالية مع بنك الاحتياطي الأسترالي في تشديد القواعد المرتبطة بالبطاقات الائتمانية لحماية المستهلكين ووقف الانتهاكات.
تقديم رسوم مباشرة من شأنه تسهيل عملية مقارنة بطاقات وأشكال مختلفة من المدفوعات، ومنح المستهلكين خيارات أكثر وزيادة جرعة المنافسة.
وفي الوقت الراهن، عندما تدفع بواسطة بطاقة ائتمانية، فإن ذلك يرتبط بعملية معقدة من الرسوم والقواعد.
التاجر مثلا يتم تغريمه رسوم خدمة ماكينة الصرف من البنك التابع لها.
وربما يتم تمرير الرسوم المذكورة على المستهلك بشكل مباشر كرسوم إضافية أو غير مباشر يتمثل في رفع التاجر سعر البضاعة.
البنك الذي تتعامل معه يخصم من التاجر كذلك "رسوما تبادلية".
وربما يكبدك البنك التابع له رسوما أو يمنحك مكافأة وفقا لنمط الصفقة.
كل هذه الخطوات يرتبط بقواعد لكنها تفتقد الشفافية في التعامل مع الزبائن.
لكن إذا حددت بطاقة الائتمان رسوما مباشرة، لن يتكبد المستهلك في هذه الحالة رسوما إضافية.
إذا استخدمت ماكينة صراف ليست جزءا من شبكة البنك التابع له، ستألف فكرة الرسوم المباشرة، حيث تعرض لك الشاشة رسوما محددة مع عبارة "هل ترغب في الاستمرار أم الإلغاء؟ أو اللجوء إلى طرق بديلة مثل الدفع النقدي أو استخدام بطاقة مختلفة.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
أحدث الأخبار - أستراليا
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- هيفاء وهبي تشعل "انستغرام" برقصة في حفل صديقتها
- أميرات وأمراء سعوديون بملابس البحر على يخت ثمنه 160 مليون دولار (فيديو وصور)
- فيديو فاضح للفنانة غادة عبدالرازق يغزو الإنترنت
- تعداد 2016: أستراليا شعب "العواجيز"
- استعدوا لأيام صعبة.. توقعات متشائمة للأوضاع بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. هذا ما سيحدث حتى نهاية 2017
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 163
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 28
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- بطاقات الائتمان في أستراليا.. لماذا لا تتسم بالوضوح؟
- أستراليا.. مهرجان سيدني لعيد الفطر السعيد 2017 الألاف يلتفون حول نهج الإعتدال نهج المشاريع
- في أستراليا.. البنوك تستعد لصفع مستثمري العقارات
- تعداد 2016: أستراليا شعب "العواجيز"
- كاتب أسترالي: محاكمة الكاردينال جزء صغير من القصة
- أستراليا.. سليم مهاجر يخسر دعوى قضائية عاجلة
- بالصور..تفاصيل ضبط مراهقين في غرب سيدني
- إحصائيات: الرهون العقارية ترهق الأستراليين
- بدءا من 1 يوليو.. أستراليا تصعق بائعي العقارات بقانون جديد
- سليم مهاجر لمحكمة أسترالية: أنا لا أكذب
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)