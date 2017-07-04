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بطاقات الائتمان في أستراليا.. لماذا لا تتسم بالوضوح؟

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: theconversation.com
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 138
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بطاقات الائتمان في أستراليا.. لماذا لا تتسم بالوضوح؟

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - ينفق الأستراليون نحو 48 مليار دولار أسترالي شهريا على بطاقات الائتمان والخصم المصرفية.

 

لكن الرسوم تتباين بين هذه البطاقات، كما أن "نقاط المكافأة" المرتبط بها أحيانا ما تصيب المستخدمين بالارتباك.

 

وطالب تقرير حديث البنوك بمكاشفة الزبائن بشكل مباشر بالرسوم المفروضة عليهم مثلما هو الحال في ماكينات الصراف الآلي "إيه تي إم".

 

وتتعاون الحكومة الفيدرالية مع بنك الاحتياطي الأسترالي في تشديد القواعد المرتبطة بالبطاقات الائتمانية لحماية المستهلكين ووقف الانتهاكات.

 

تقديم رسوم مباشرة من شأنه تسهيل عملية مقارنة بطاقات وأشكال مختلفة من المدفوعات، ومنح المستهلكين خيارات أكثر وزيادة جرعة المنافسة.

 

وفي الوقت الراهن، عندما تدفع بواسطة بطاقة ائتمانية، فإن ذلك يرتبط بعملية معقدة من الرسوم والقواعد.

 

التاجر مثلا يتم تغريمه رسوم خدمة ماكينة الصرف من البنك التابع لها.

 

وربما يتم تمرير الرسوم المذكورة على المستهلك بشكل مباشر كرسوم إضافية أو غير مباشر يتمثل في رفع التاجر سعر البضاعة.

 

البنك الذي تتعامل معه يخصم من التاجر كذلك "رسوما تبادلية".

 

وربما يكبدك البنك التابع له رسوما أو يمنحك مكافأة وفقا لنمط الصفقة.

 

كل هذه الخطوات يرتبط بقواعد لكنها تفتقد الشفافية في التعامل مع الزبائن.

 

لكن إذا حددت بطاقة الائتمان رسوما مباشرة، لن يتكبد المستهلك في هذه الحالة رسوما إضافية.

 

إذا استخدمت ماكينة صراف ليست جزءا من شبكة البنك التابع له، ستألف فكرة الرسوم المباشرة، حيث تعرض لك الشاشة رسوما محددة مع عبارة "هل ترغب في الاستمرار أم الإلغاء؟ أو اللجوء إلى طرق بديلة مثل الدفع النقدي أو استخدام بطاقة مختلفة.

 

المصدر: theconversation.com
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