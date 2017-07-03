- كارثة كبرى.. "الموقع الأسود" يبيع بيانات الأستراليين
- فيديو: أتراك يطالبون بترحيل السوريين بعد إقدام شابين على تصوير فتيات في الشاطئ
- بطاقات الائتمان في أستراليا.. لماذا لا تتسم بالوضوح؟
- أستراليا.. مهرجان سيدني لعيد الفطر السعيد 2017 الألاف يلتفون حول نهج الإعتدال نهج المشاريع
- الإعلام القطري..
- توقعات الأبراج ليوم July 4, 2017
- «لغمٌ» متعدّد الهدف يلاقي الخلْط «غير البريء» بين النازحين والإرهاب
- واشنطن تضغط على قطر لتقديم «تنازلات» تمهد لمفاوضات
- إيناسيو باق والزمالك في حسابات شائكة
- سياسيون لبنانيون ضد تعويم نظام دمشق: عودة النازحين السوريين تكون عبر الأمم المتحدة
- لبنان: هل تقتحم الملفات المتفجرة مجلس الوزراء غداً؟
- النزوح ضاغط... والكهرباء متوتّرة... و"السلسلة" تلفّ على رقاب الطلّاب!
- تحذيرات استخباراتية من «الهجرة المعاكسة».. لبنان على «قائمة» «داعش»
- النازحون والمخيّمات: قنابل موقوتة عسكرياً وسياسياً
- مخاوف مِن تحوُّل قضية النازحين «قميص عثمان»!؟
- «زيّ ما هيِّي» بالقانون.. وبالإكراه
- الأمم المتحدة ترفض التعاون مع المحكمة الدولية: رود لارسن يخفي معلومات!
- غليان عين الحلوة: من حرب البيانات إلى التوعّد باغتيالات
- القوات: الحريري معنا في ملف النازحين
- طرابلس ـ المنية ـ الضنية: ما حدا مرتاح
- النسبيّة «تُحاصر» الصوت العلوي في الشمال
- قانون الانتخاب يُنهي «أسطورة» الصوت الأرمني في المتن
- اجندة وطنية للمواجهة ام اجندة حزب الله؟
- قطر في إتجاه الهاوية عن سابق تصور وتصميم
- فرصة ضائعة أخرى للبنان وللمشرق
كارثة كبرى.. "الموقع الأسود" يبيع بيانات الأستراليين
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - تحقق الشرطة الفيدرالية الأسترالية في تقارير بيع بيانات بطاقات الأستراليين المستفيدين من نظام الميديكير على "الموقع الأسود".
ويمثل ذلك انتهاكا جسيما وصف بأنه "كارثة الإنترنت".
ووفقا لتقرير أوردته "جارديان أستراليا"، فإن الراغب في الشراء يستطيع انتزاع بيانات أي أسترالي مشترك على الميديكير، بـ 30 دولار لكل بطاقة.
ويشير ذلك إلى ثغرة أمنية هائلة في النظام الصحي الأسترالي.
من جانبه، قال ألان تودج وزير الخدمات الإنسانية الفيدرالي إن الحكومة تأخذ المسألة مأخذ الجد.
ويطلب الموقع الأسود من الراغب في الشراء ترك الاسم الأول والأخير لمشترك الميديكير، لتتلقى بيانات وتفاصيل دقيقة عن المريض.
وفي بيان له، قال تودج إن أي اختراق لبطاقات الميديكير يمثل مبعث قلق كبير، مؤكدا أن حكومته تجري تحقيقها الخاص في هذا الشأن.
واستطرد: "تأمين البيانات الشخصية مسألة في غاية الأهمية، يتم حاليا إجراء تحقيقات شاملة".
وشدد على أن الحكومة لديها التزام بوضع أولوية لأمن الإنترنت، لافتا إلى وجود جهود مستمرة لتحسين القدرات في هذا الصدد.
تانيا بليبرسيك نائبة رئيس المعارضة ذكرت أن ثمة تساؤلات خطيرة وعاجلة ينبغي على الحكومة الإجابة عليها بشأن "كارثة الإنترنت".
وفسرت ذلك قائلة: "عندما اكتشفت الحكومة وجود مخاطر أمنية ما الخطوات التي نفذتها لإخطار الناس الذين بيعت بياناتهم على الموقع".
واتهمت بليبرسك الحكومة بالإشراف على كابوس متكرر، لافتة إلى فضيحة اختراق موقع التعداد السكاني لأستراليا.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
أحدث الأخبار - أستراليا
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- هيفاء وهبي تشعل "انستغرام" برقصة في حفل صديقتها
- أميرات وأمراء سعوديون بملابس البحر على يخت ثمنه 160 مليون دولار (فيديو وصور)
- فيديو فاضح للفنانة غادة عبدالرازق يغزو الإنترنت
- استعدوا لأيام صعبة.. توقعات متشائمة للأوضاع بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. هذا ما سيحدث حتى نهاية 2017
- تعداد 2016: أستراليا شعب "العواجيز"
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 163
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 28
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- كارثة كبرى.. "الموقع الأسود" يبيع بيانات الأستراليين
- بطاقات الائتمان في أستراليا.. لماذا لا تتسم بالوضوح؟
- أستراليا.. مهرجان سيدني لعيد الفطر السعيد 2017 الألاف يلتفون حول نهج الإعتدال نهج المشاريع
- في أستراليا.. البنوك تستعد لصفع مستثمري العقارات
- تعداد 2016: أستراليا شعب "العواجيز"
- كاتب أسترالي: محاكمة الكاردينال جزء صغير من القصة
- أستراليا.. سليم مهاجر يخسر دعوى قضائية عاجلة
- بالصور..تفاصيل ضبط مراهقين في غرب سيدني
- إحصائيات: الرهون العقارية ترهق الأستراليين
- بدءا من 1 يوليو.. أستراليا تصعق بائعي العقارات بقانون جديد
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)