كارثة كبرى.. "الموقع الأسود" يبيع بيانات الأستراليين

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - تحقق الشرطة الفيدرالية الأسترالية في تقارير بيع بيانات بطاقات الأستراليين المستفيدين من نظام الميديكير على "الموقع الأسود".

ويمثل ذلك انتهاكا جسيما وصف بأنه "كارثة الإنترنت".

ووفقا لتقرير أوردته "جارديان أستراليا"، فإن الراغب في الشراء يستطيع انتزاع بيانات أي أسترالي مشترك على الميديكير، بـ 30 دولار لكل بطاقة.

ويشير ذلك إلى ثغرة أمنية هائلة في النظام الصحي الأسترالي.

من جانبه، قال ألان تودج وزير الخدمات الإنسانية الفيدرالي إن الحكومة تأخذ المسألة مأخذ الجد.

ويطلب الموقع الأسود من الراغب في الشراء ترك الاسم الأول والأخير لمشترك الميديكير، لتتلقى بيانات وتفاصيل دقيقة عن المريض.

وفي بيان له، قال تودج إن أي اختراق لبطاقات الميديكير يمثل مبعث قلق كبير، مؤكدا أن حكومته تجري تحقيقها الخاص في هذا الشأن.

واستطرد: "تأمين البيانات الشخصية مسألة في غاية الأهمية، يتم حاليا إجراء تحقيقات شاملة".

وشدد على أن الحكومة لديها التزام بوضع أولوية لأمن الإنترنت، لافتا إلى وجود جهود مستمرة لتحسين القدرات في هذا الصدد.

تانيا بليبرسيك نائبة رئيس المعارضة ذكرت أن ثمة تساؤلات خطيرة وعاجلة ينبغي على الحكومة الإجابة عليها بشأن "كارثة الإنترنت".

وفسرت ذلك قائلة: "عندما اكتشفت الحكومة وجود مخاطر أمنية ما الخطوات التي نفذتها لإخطار الناس الذين بيعت بياناتهم على الموقع".

واتهمت بليبرسك الحكومة بالإشراف على كابوس متكرر، لافتة إلى فضيحة اختراق موقع التعداد السكاني لأستراليا.

المصدر: The Sydney Morning Herald رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا