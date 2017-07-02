إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | استراليا | الحب من أول نظرة.. زوجان أستراليان يتبنيان الطفلة كاثلين
المصنفة ايضاً في: استراليا, منوعات

الحب من أول نظرة.. زوجان أستراليان يتبنيان الطفلة كاثلين

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: The Sydney Morning Herald
رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 112
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
الحب من أول نظرة.. زوجان أستراليان يتبنيان الطفلة كاثلين
ميريديث وإليوت جوردون مع الطفلة كاثلين التي تبنياها

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - تغيرت الحياة بشكل دراماتيكي في عيون الزوجين الاستراليين ميريديث وإليوت جوردون منذ تبنيهما الطفلة كاثلين، والتي أصبحت جزءا لا يتجزأ من العائلة.

 

الزوجان اللذان يقطنان في "ويست رايد" كانا قد شاهدا كاثلين للمرة الأولى وقتما كانت لا تتجاوز الشهور الثمانية من عمرها، حيث طلبا رعايتها.

 

وفي نوفمبر الماضي، بعد رعايتهما إياها لمدة عامين، نجحا في تبنيها في عملية كانت ستستغرق وقتا أطول لولا الإصلاحات التي قدمتها حكومة نيو ساوث ويلز العام الماضي لتشجيع الأزواج على تبني الأبناء القابعين تحت رعايتهم.

 

وقالت جوردون: "عندما التقينا بها، لم تتحمل الانتظار حتى تكون في منزلنا، ولم نضع وقتا لتصبح ضمن عائلتنا إلى الأبد".

 

واستطردت: "لقد شعرنا بالدهشة المطلقة عندما وافقوا بسرعة على التبني ، ولم نصدق أن حلمنا تحول إلى حقيقة".

 

وتابعت: "بالتأكيد فإن التعديلات جعلت الإجراءات أسرع مما كانت عليه مسبقا".

 

وبموجب التعديلات الجديدة، يستطيع أولياء الأمور الذين يرعون أطفالا التقدم بطلب للتبني بعد مرور 12 شهرا.

 

وتسبب ذلك في مضاعفة حالات التبني العام الماضي.

 

الأحد، قالت برو جوارد وزيرة العائلات وخدمات المجتمع إن عام 2016-17 شهد إنجاز 127 أمر تبني أمام المحكمة العليا بنيو ساوث ويلز.

 

ونوهت إلى أن ذلك الإنجاز جاء في أعقاب خطة بتمويل 24 مليون دولار تمتد لأربع سنوات تتضمن تخصيص قوة عمل لتقليص طلبات التبني العالقة.

 

المصدر: The Sydney Morning Herald
رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا

إعلانات Zone 5B

[CLOSE]

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

أحدث الأخبار - أستراليا

المزيد >

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)