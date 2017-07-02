الحب من أول نظرة.. زوجان أستراليان يتبنيان الطفلة كاثلين

ميريديث وإليوت جوردون مع الطفلة كاثلين التي تبنياها

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - تغيرت الحياة بشكل دراماتيكي في عيون الزوجين الاستراليين ميريديث وإليوت جوردون منذ تبنيهما الطفلة كاثلين، والتي أصبحت جزءا لا يتجزأ من العائلة.

الزوجان اللذان يقطنان في "ويست رايد" كانا قد شاهدا كاثلين للمرة الأولى وقتما كانت لا تتجاوز الشهور الثمانية من عمرها، حيث طلبا رعايتها.

وفي نوفمبر الماضي، بعد رعايتهما إياها لمدة عامين، نجحا في تبنيها في عملية كانت ستستغرق وقتا أطول لولا الإصلاحات التي قدمتها حكومة نيو ساوث ويلز العام الماضي لتشجيع الأزواج على تبني الأبناء القابعين تحت رعايتهم.

وقالت جوردون: "عندما التقينا بها، لم تتحمل الانتظار حتى تكون في منزلنا، ولم نضع وقتا لتصبح ضمن عائلتنا إلى الأبد".

واستطردت: "لقد شعرنا بالدهشة المطلقة عندما وافقوا بسرعة على التبني ، ولم نصدق أن حلمنا تحول إلى حقيقة".

وتابعت: "بالتأكيد فإن التعديلات جعلت الإجراءات أسرع مما كانت عليه مسبقا".

وبموجب التعديلات الجديدة، يستطيع أولياء الأمور الذين يرعون أطفالا التقدم بطلب للتبني بعد مرور 12 شهرا.

وتسبب ذلك في مضاعفة حالات التبني العام الماضي.

الأحد، قالت برو جوارد وزيرة العائلات وخدمات المجتمع إن عام 2016-17 شهد إنجاز 127 أمر تبني أمام المحكمة العليا بنيو ساوث ويلز.

ونوهت إلى أن ذلك الإنجاز جاء في أعقاب خطة بتمويل 24 مليون دولار تمتد لأربع سنوات تتضمن تخصيص قوة عمل لتقليص طلبات التبني العالقة.

المصدر: The Sydney Morning Herald رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا