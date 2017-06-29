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ردود فعل غاضبة.. أستراليا تمنح شركات خاصة بيانات الطلاب
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - تكتسب شركات خاصة أسترالية صلاحيات غير مسبوقة في الدخول على بيانات شخصية وأكاديمية للطلاب، وصياغة أسئلة اختبارات مهارات القراءة والكتابة والحساب NAPLAN ، وإنتاج مواد تعليمية.
وأثار ذلك مخاوف من أن الشركات الخاصة باتت تملي سياسة التعليم الحكومي.
أكثر من 90 % من مدرسي ومديري المدارس الحكومية يشعرون بالقلق تجاه خصخصة التعليم العام، وينتقدون السماح للشركات الخاصة بالاطلاع على بيانات الطلاب.
مشاعر القلق المذكورة كشفها استطلاع حديث شارك فيه 2200 مدرس أسترالي بينهم 1100 بولاية نيو ساوث ويلز.
أحد الملامح الأساسية لخصخصة التعليم في أستراليا يتمثل في اختبارات نابلان لطلاب السنوات 3 و5 و7 و9.
الدراسة الجديدة أشرف عليها اتحاد مدرسي نيو ساوث ويلز، وجرى نشره الثلاثاء.
وأصبحت الشركات الخاصة، مثل "بيرسون" تتحكم تقريبا في كافة عناصر اختبارات نابلان .
وقال المعلمون إن التركيز المتزايد على اختبارات نابلان يمنح الشركات نفوذا معتبرا يتعارض مع القيم التعليمية المفترضة.
كورين كامبل، ناظرة مدرسة ابتدائية في شمال سيدني قالت: "الكثير من السياسات التعليمية تتمحور حول نابلان... ويضطر المدرسون إلى استخدام مناهج أعدتها شركات مثل "بيرسون".
وأردفت: "اشعر بالانزعاج الشديد حقا خلال السنوات الأخيرة بشأن التواجد المتزايد للاعتبارات التجارية في المدارس".
وفي نيو ساوث ويلز، تمتلك شركة "بيرسون" مسؤولية طبع وتوزيع اختبارات نابلان، والإشراف على العملية التسويقية، وإعداد تقارير حول النتيجة منذ 2012 بموجب اتفاقين مع هيئة معايير التعليم بنيو ساوث ويلز بقيمة إجمالية 51.9 مليون دولار.
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العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- حريق لندن يثير الرعب في أستراليا
- ردود فعل غاضبة.. أستراليا تمنح شركات خاصة بيانات الطلاب
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