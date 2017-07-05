حريق لندن يثير الرعب في أستراليا

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - تسبب حريق مدمر بأحد مباني لندن في إثارة الرعب داخل أستراليا والدعوة لتحقيقات عاجلة بشأن سلامة المباني.

ولا تمتلك السلطات الأسترالية إحصائيات عن عدد المباني التي استخدم في تشييدها مواد خام خطيرة غير متوافقة.

وأمر رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تيرنبول بإجراء تحقيق كرد فعل على كارثة الحريق المدمر الذي ضرب برج جرينفل في لندن الشهر الماضي.

بيد أن موعد التحقيق لم يتحدد بعد، في ظل حالة عارمة من الفوضى.

ومن المفترض أن تعتمد النتائج على تجميع خلاصة تحقيقات مستقلة في الولايات الأسترالية، لكن الواقع أن شيئا لم يبدأ بعد.

وفي عام 2014، شهدت ولاية فيكتوريا حريقا مروعا عندما امتدت النيران بسرعة في مبنى سكاني بسبب مواد ضارة مثلما توضح الصورة التالية:

وأعلنت حكومة فيكتوريا مؤخرا إجراء تحقيق في سلامة المباني وتجهيزها لمكافحة الحرائق.

حكومة نيو ساوث ويلز ذكرت أنها ستعلن مراجعتها الخاصة في هذا الشأن الأسبوع المقبل.

واختارت حكومة تيرنبول وزير الصناعة كريج لوندي ليترأس منتدى وزير البناء Building Minister’s Forum الجمعة الماضي حيث ناقش رد الفعل الإستراتيجي على المخاطر الناجمة من وجود مواد غير متوافقة مع منتجات البناء، مما يؤدي إلى تفاقم مخاطر الحرائق مثلما حدث في لندن.

وفي مقابلة مع راديو "إيه بي سي" صباح الثلاثاء قال لوندي إن دوره يتمثل في مقابلة وزراء حكومات الولايات، ومراجعة مواعيد وإجراءات التحقيقات المتعلقة بسلامة المباني.

المصدر: news.com.au رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا