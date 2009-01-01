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بالرسوم البيانية: أسعار المنازل لا تتراجع في أستراليا

آخر تحديث: منذ 41 دقيقة
المصدر: theconversation.com
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 62
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بالرسوم البيانية: أسعار المنازل لا تتراجع في أستراليا

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - انظروا إلى الإحصائيات، لا يوجد ثمة دليل يدعم فكرة أن أسعار العقارات في أستراليا بلغت أقصى ذروة لها وأنها في طريقها لمنحنى هبوط.

 

وارتفعت أسعار العقارات في مدن العواصم الأسترالية بشكل طفيف في يونيو بعد هبوطها في مايو.

 

لكن مؤشرات أسعار القطاع العقاري لا تظهر فقط إلا ما يحدث في السوق على مدى جدول زمني قصير.

 

أسواق الإسكان تتسم بالتقلب، وتتغير بشكل موسمي.

 

لكن بشكل عام، بالنظر إلى أساسيات السوق العقاري بأستراليا، لا توجد ثمة علامات على منحنى متراجع للأسعار.

 

وتتضمن هذه المؤشرات النمو الاقتصادي والسكاني ومعدل البطالة، وعدد المباني الجديدة، ومعدلات تخليص المزادات العقارية.

ويمنحنا ذلك تصورا عن كل من الطلب الإجمالي في السوق، وكذلك القدرة على الدفع للشراء.

 

زيادة النمو الاقتصادي والسكاني على سبيل المثال تجعل هناك أموالا أكثر متاحة لإنفاقها، وفي نفس الوقت زيادة عدد الأشخاص الذين يحتاجون وحدات سكنية.

 

معدل بناء عقارات جديدة يخبرنا ماذا سيحدث بشأن الإمدادات السكنية.

 

وعلاوة على ذلك، فإن نسبة العقارات المباعة بنجاح في المزادات يمنحنا فكرة عن الوضع الدقيق الذي نعيشه، وفقا للرسم البياني التالي الذي يوضح مؤشر أسعار العقارات في سيدني وملبورون.

 

 

 

وفيما يلي رسم بياني بالنمو الاقتصادي في نيو ساوث ويلز وفيكتوريا:

 

 

بينما يشير الرسم التالي إلى معدل البطالة بنيو ساوث ويلز وفيكتوريا:

 

 

أما الرسم البياني التالي فيوضح معدل التخليص العقاري:

 

 

 

وفيما يلي إحصائيات بنسبة المساكن الفارغة في سيدني وملبورن:

 

المصدر: theconversation.com
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