جامعة ماكواري تفضح كذب نائبة أسترالية

عضوة البرلمان فيليسيتي ويلسون

سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - كشفت جامعة ماكواري الأسترالية كذب البرلمانية فيليسيتي ويلسون التي ادعت حصولها على شهادتي تخرج في الإعلام والآداب.

وكانت فيليستي ويلسون قد أدلت من قبل بادعاءات زائفة حول المدة التي عاشتها في دائرتها الانتخابية، وتواجه الآن تساؤلات حول شهاداتها الدراسية.

ويلسون، عضوة البرلمان عن دائرة "نورث شور" قالت عندما ترشحت للحصول على مناصب بالحزب الليبرالي بنيو ساوث ويلز إنها تحمل شهادتين جامعيتين.

لكن سجلات جامعة ماكواري لا تشير إلى ذلك، وكذلك السيرة الذاتية البرلمانية لويلسون.

وفي أبريل، وعدت ويلسون أن تكون أكثر حرصا قبل التفوه بكلماتها وأجبرت على سحب ادعائها بأنها عاشت 10 سنوات في دائرة "نورث شور".

وحصلت فيرفاكس ميديا على وثائق ترشيح ويلسون لمنصب نائب رئيس المكتب التنفيذي للحزب الليبرالي بنيو ساوث ويلز.

وقالت ويلسون خلال إحدى الوثائق: "أمتلك شهادتين جامعيتين (ليسانس إعلام، وليسانس آداب) من جامعة ماكواري.

بيد أن سجل جامعة ماكواري يشير إلى وجود طالبة واحدة تدعى فيليستي ويلسون حصلت على درجة الليسانس في الإعلام خلال آخر 20 عاما.

وقالت متحدثة باسم الجامعة إن ويسلون حصلت فقط على شهادة ليسانس الإعلام في ديسمبر 2015، ولم تحصل على أي شهادات أخرى.

المصدر: The Sydney Morning Herald رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا