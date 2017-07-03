- من أجل حماية ابنته.. أب يتنكر داخل عصابة أسترالية
- أستراليا: تتنفس كذبا.. الإحصائيات تفضح ادعاءات بولين هانسون بشأن الأسيويين والمسلمين
- جامعة ماكواري تفضح كذب نائبة أسترالية
- المنية ـ الضنية «كمّاشة» الخير والصمد تُطبق على المستقبل
- الكتائب في عاليه: حلفنا مع جنبلاط مقدس
- مناخ التهدئة السياسية يظلّل تداعيات عرسال
- الخلافات تحت السجادة والمخاطر على الأرض
- جبران باسيل الشاب مهندس التفاهمات الكبرى
- الشريف: تحقيقٌ شفاف بوفاة 4 نازحين ولا كلام انتخابياً لميقاتي بعد
- "زميلته" خالفت القوانين.. حاسبها الضابط فنال عقابه من العقيد!
- اتفاق جديد بين واشنطن وموسكو حول سوريا.. هذا ما سيُعلن عنه ترامب وبوتين في قمة العشرين
- عن العرب المحاصرين بحرب النفط والغاز
- عصر الخسائر الفادحة..
- مجلس الوزراء ينجو من «كمين النزوح»: مقاربة النقاط الخلافية خط أحمر!
- لا إنتخابات فرعية.. حتى يثبت العكس!
- ميناء طرابلس.. الجزر آمنة وتستقبل الزوار
- بالرسوم البيانية: أسعار المنازل لا تتراجع في أستراليا
- سيلين ديون تصدم الجمهور بأول صورة عارية تمامًا لها في سن الـ 49
- جيجي حديد تصدم جمهورها بجلسة تصويرية جديدة عنوانها الإغراء
- المغربيات هنّ الأجمل.. والبحرين ومصر في المراتب الأخيرة.. تعرّف على ترتيب فتيات بلدك حسب تصنيف عالمي!
- السمور حيوان لطيف كاد ينقرض بسبب «حب النساء له»
- وادي اشكيالار.. "جنة موغلا الخفية" في تركيا
- السودان تعتزم زراعة 50 ألف فدان لزيادة مساحة الغابات بالخرطوم
- مروحية مقاتلة تنقض على أهدافها بسرعة عالية
- تقارير: ألمانيا لم تتحقق من هوية 3638 طالب لجوء سوري وعراقي
جامعة ماكواري تفضح كذب نائبة أسترالية
سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - كشفت جامعة ماكواري الأسترالية كذب البرلمانية فيليسيتي ويلسون التي ادعت حصولها على شهادتي تخرج في الإعلام والآداب.
وكانت فيليستي ويلسون قد أدلت من قبل بادعاءات زائفة حول المدة التي عاشتها في دائرتها الانتخابية، وتواجه الآن تساؤلات حول شهاداتها الدراسية.
ويلسون، عضوة البرلمان عن دائرة "نورث شور" قالت عندما ترشحت للحصول على مناصب بالحزب الليبرالي بنيو ساوث ويلز إنها تحمل شهادتين جامعيتين.
لكن سجلات جامعة ماكواري لا تشير إلى ذلك، وكذلك السيرة الذاتية البرلمانية لويلسون.
وفي أبريل، وعدت ويلسون أن تكون أكثر حرصا قبل التفوه بكلماتها وأجبرت على سحب ادعائها بأنها عاشت 10 سنوات في دائرة "نورث شور".
وحصلت فيرفاكس ميديا على وثائق ترشيح ويلسون لمنصب نائب رئيس المكتب التنفيذي للحزب الليبرالي بنيو ساوث ويلز.
وقالت ويلسون خلال إحدى الوثائق: "أمتلك شهادتين جامعيتين (ليسانس إعلام، وليسانس آداب) من جامعة ماكواري.
بيد أن سجل جامعة ماكواري يشير إلى وجود طالبة واحدة تدعى فيليستي ويلسون حصلت على درجة الليسانس في الإعلام خلال آخر 20 عاما.
وقالت متحدثة باسم الجامعة إن ويسلون حصلت فقط على شهادة ليسانس الإعلام في ديسمبر 2015، ولم تحصل على أي شهادات أخرى.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
أحدث الأخبار - أستراليا
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- جيجي حديد تصدم جمهورها بجلسة تصويرية جديدة عنوانها الإغراء
- سيلين ديون تصدم الجمهور بأول صورة عارية تمامًا لها في سن الـ 49
- الكسندرا داداريو عارية.. رح تطيّر عقلك..(OMG)
- المغربيات هنّ الأجمل.. والبحرين ومصر في المراتب الأخيرة.. تعرّف على ترتيب فتيات بلدك حسب تصنيف عالمي!
- ميريام فارس بحمالة صدر فقط لا غير!
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 164
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 28
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- من أجل حماية ابنته.. أب يتنكر داخل عصابة أسترالية
- أستراليا: تتنفس كذبا.. الإحصائيات تفضح ادعاءات بولين هانسون بشأن الأسيويين والمسلمين
- جامعة ماكواري تفضح كذب نائبة أسترالية
- بالرسوم البيانية: أسعار المنازل لا تتراجع في أستراليا
- حريق لندن يثير الرعب في أستراليا
- ردود فعل غاضبة.. أستراليا تمنح شركات خاصة بيانات الطلاب
- الحب من أول نظرة.. زوجان أستراليان يتبنيان الطفلة كاثلين
- كارثة كبرى.. "الموقع الأسود" يبيع بيانات الأستراليين
- بطاقات الائتمان في أستراليا.. لماذا لا تتسم بالوضوح؟
- أستراليا.. مهرجان سيدني لعيد الفطر السعيد 2017 الألاف يلتفون حول نهج الإعتدال نهج المشاريع
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)