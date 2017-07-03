إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | استراليا | جامعة ماكواري تفضح كذب نائبة أسترالية
المصنفة ايضاً في: استراليا

جامعة ماكواري تفضح كذب نائبة أسترالية

آخر تحديث: منذ 20 دقيقة
المصدر: The Sydney Morning Herald
رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 1
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
جامعة ماكواري تفضح كذب نائبة أسترالية
عضوة البرلمان فيليسيتي ويلسون

سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - كشفت جامعة ماكواري الأسترالية كذب البرلمانية فيليسيتي ويلسون التي ادعت حصولها على شهادتي تخرج في الإعلام والآداب.

 

وكانت فيليستي ويلسون قد أدلت من قبل بادعاءات زائفة حول المدة التي عاشتها في دائرتها الانتخابية، وتواجه الآن تساؤلات حول شهاداتها الدراسية.

 

ويلسون، عضوة البرلمان عن دائرة "نورث شور" قالت عندما ترشحت للحصول على مناصب بالحزب الليبرالي بنيو ساوث ويلز إنها تحمل شهادتين جامعيتين.

 

لكن سجلات جامعة ماكواري لا تشير إلى ذلك، وكذلك السيرة الذاتية البرلمانية لويلسون.

 

وفي أبريل، وعدت ويلسون أن تكون أكثر حرصا قبل التفوه بكلماتها وأجبرت على سحب ادعائها بأنها عاشت 10 سنوات في دائرة "نورث شور".

 

وحصلت فيرفاكس ميديا على وثائق ترشيح ويلسون لمنصب نائب رئيس المكتب التنفيذي للحزب الليبرالي بنيو ساوث ويلز.

 

وقالت ويلسون خلال إحدى الوثائق: "أمتلك شهادتين جامعيتين (ليسانس إعلام، وليسانس آداب) من جامعة ماكواري.

 

بيد أن سجل جامعة ماكواري يشير إلى وجود طالبة واحدة تدعى فيليستي ويلسون حصلت على درجة الليسانس في الإعلام خلال آخر 20 عاما.

 

وقالت متحدثة باسم الجامعة إن ويسلون حصلت فقط على شهادة ليسانس الإعلام في ديسمبر 2015، ولم تحصل على أي شهادات أخرى.

 

المصدر: The Sydney Morning Herald
رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا

إعلانات Zone 5B

[CLOSE]

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

أحدث الأخبار - أستراليا

المزيد >

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)