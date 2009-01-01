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أستراليا: تتنفس كذبا.. الإحصائيات تفضح ادعاءات بولين هانسون بشأن الأسيويين والمسلمين

آخر تحديث: منذ 17 دقيقة
المصدر: theconversation.com
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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أستراليا: تتنفس كذبا.. الإحصائيات تفضح ادعاءات بولين هانسون بشأن الأسيويين والمسلمين

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - في خطابها الافتتاحي أمام البرلمان عام 1996، ادعت السياسية المثيرة للجدل بولين هانسون أن أستراليا تواجه خطر "الإغراق" من الكم الهائل للمهاجرين الأسيويين.

 

وفي انتخابات 2016، مدت هانسون نطاق ادعاءاتها لتزعم أن أستراليا "تغرق من المسلمين".

 

لكن السؤال هو ما صحة ادعاءات هانسون؟

 

وقال موقع كونفرسيشن الأسترالي: "باستخدام الإحصائيات منذ التعداد السكاني 2011، قمنا بتحليل توزيع الأسيويين والمسلمين على 4 نطاقات مكانية داخل أكبر المناطق الحضرية في أستراليا".

 

وأضاف: "لم نجد أي دليل على إي إغراق من المسلمين".

 

واستطرد الموقع الأسترالي: "هناك تركيز من الأسيويين لا سيما في سيدني وملبورن لكنهم لا يشكلون إلا نسبة ضئيلة من السكان المحليين".

 

ويشكل الأسيويون أقليات صغيرة في حوالي نصف 33 ألف حي سكني على امتداد 11 مدينة بأستراليا.

 

وفي حوالي 40 % أخرى من الأحياء الأسترالية، يشكل الأسيويون بين 10 % إلى 25 % من السكان المحليين.

 

وفي 2 % من إجمالي الأحياء السكنية، يمثل الأسيويون أكثر من نصف عدد السكان المحليين.

 

وفيما يلي رسم بياني يتعلق توزيع الأسيويين في أستراليا

 

 

أما جغرافيا توزيع المسلمين في أستراليا فتتسم بأنها أقل تركيزا من الأسيويين في المناطق الحضرية.

 

بل أن ثمة غياب تام من المسلمين في العديد من الأحياء والضواحي الاسترالية.

 

وفي 82 فقط من إجمالي 33337 حيا أستراليا يشكل المسلمون نصف عدد السكان، بنسبة لا تتجاوز 0.025%.

 

 

وفي 4 أحياء فقط في سيدني وواحد في ملبورن تتجاوز نسبة تواجد المسلمين 70 %.

 

المصدر: theconversation.com

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