من أجل حماية ابنته.. أب يتنكر داخل عصابة أسترالية

ستيف باتمان دخل عالم العصابات للاقتراب من ابنته

كانبيرا, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - دفع اليأس أبًا أستراليا إلى التنكر في صورة أحد أفراد عصابة دراجات ليحمي ابنته التي وقعت في غرام زعيم العصابة.

وترك ستيف باتمان وظيفته في مجال تشجير الحدائق للانضمام إلى عصابة "ريبيلز" فرع إقليم العاصمة الأسترالية.

وقضى ستيف عامين محاولا إقناع ابنته البالغة من العمر 19 عاما بالعودة إلى المنزل بعد أن وقعت في حب زعيم العصابة على بلال، المعروف باسم توني سوبرانو.

كلو باتمان على اليسار وقعت في حب زعيم العصابة علي بلال

ستيف باتمان اشترى الدراجة البخارية هالرلي ديفيدسون ومسدسا للانضمام إلى عصابة ريبيلز للدراجات البخارية

وشعر الأب أنه ليس أمامه خيار آخر، فقرر مع ابنه كريس التنكر والانضمام للعصابة للاقتراب من ابنته وحمايتها.

وقال ستيف لـ "كارنت افيرز": "لم يكن أمامي إلا فعل ذلك للاطمئنان على الأوضاع الصحية لابنتي، لذلك انضممت إلى عصابة "ريبيلز" لأكون قريبا من زعيم العصابة".

وظل الرجل سنوات مع العصابة قبل الهروب في نهاية المطاف.

لوجوبكا سوبسكا المحامية قالت إن خطورة ما فعله الأب هو انضمامه لعصابة تعتبر الولاء شيئا واجبا.

ستيف باتمان قضى 12 شهرا في الادغال خائفا على حياته

المصدر: dailymail.co.uk رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا