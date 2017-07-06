تفاصيل جديدة في أكبر فضيحة احتيال ضريبي بأستراليا

آدم كرانستون

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - كشفت تحقيقات أن آدم كرانستون نجل نائب مفوض مكتب الضرائب الأسترالي مايكل كرانستون أهدر 200 ألف دولار على سيارتي سباق قبل إلقاء القبض عليه.

جاء ذلك قبل شهرين من تجريده من حساباته المصرفية وسياراته الفارهة ونمط حياته الذي يتسم بالبذخ، حيث أنفق 200 ألف دولار لجلب سيارتي سباق من إيطاليا.

لكن البوليس الفيدرالي الأسترالي استحوذ الآن على سيارتيه من طراز Wolf GB08 Tornado بعد قرار تجميد الأصول المملوكة لنجل نائب مفوض مكتب الضرائب الذي تقدم باستقالته من منصبه مؤخرا.

واستمرت إجراءات المحكمة أمس الخميس، حيث ظهرت تفاصيل إضافية بشأن حجم ثروة آدم كرانستون.

كرانستون، 30 عاما، وشقيقته لورين، 24 عاما، بين 9 متهمين بإدارة خطة للاحتيال الضريبي بقيمة إجمالية 144 مليون دولار من خلال استغلال شركات لإعداد قوائم الرواتب.

واتهمت السلطات الأسترالية آدم كرانستون باستغلال شركته Synep لشراء شركة "بلوتوس" لإدارة قوائم الرواتب.

وفي أعقاب ذلك، أسست عصابة الاحتيال الضريبي شركات فرعية متعددة وصفت بأنها "شركات قاع" يديرها مديرون مشبوهون بعضهم من مدمني المخدرات وآخرون يعتمدون على الدعوم الاجتماعية.

القضية هي الجريمة الأكبر من نوعها بين موظفي "الياقات البيضاء" في تاريخ أستراليا.

واضطر مايكل كرانستون والد آدم إلى تقديم استقالته من منصبه في 13 يونيو إثر ضلوعه بدور ما في الفضيحة.

المصدر: The Sydney Morning Herald رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا